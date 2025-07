Passaggi illustri a Bordighera, viaggio teatrale alla scoperta delle figure femminili che ispirarono grandi artisti (Foto e video)

Figure femminili straordinarie che ispirarono grandi artisti da Monet a Boldini al centro dello spettacolo 'Muse a colori' proposto ieri sera a Bordighera Alta. Il pubblico presente alle prime due rappresentazioni di 'Passaggi Illustri a Bordighera', che quest'anno prevede dodici spettacoli teatrali itineranti nel centro storico della città delle palme, è stato emozionato, divertito e meravigliato dall'interpretazione degli attori della compagnia Teatro X Monet/il Teatro delle Dieci.

Lo spettacolo verrà riproposto il 27 luglio, il 2, il 3, il 9 e il 10 agosto alle 18.30 e alle 19.30. "Attori in costume hanno guidato il pubblico in un viaggio teatrale dall'Arena della Scibretta nel centro storico di Bordighera” - fa sapere Fulvia Roggero, attrice, drammaturga e regista, insieme a Silvia Villa, di 'Passaggi Illustri a Bordighera' - "Chi parteciperà potrà vivere un’esperienza unica tra teatro, arte, natura e bellezza”.

Lo spettacolo itinerante rientra all’interno del calendario delle manifestazioni estive proposto dal comune di Bordighera. “Ringraziamo il comune di Bordighera per il rinnovato sostegno, tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita dello spettacolo e il pubblico che è venuto a vederci in questo primo appuntamento” - afferma Roggero - “Vi aspettiamo agli altri appuntamenti. La biglietteria e le partenze saranno dall'Arena della Scibretta, dietro al Comune di Bordighera. La prenotazione è obbligatoria, si possono contattare i numeri di telefono 3477851494 o 3475446651, mandare email a teatroxmonet@gmail.com, online su www.ticket.it o scrivere sulla pagina Facebook teatroxmonet".