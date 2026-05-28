Ventimiglia, il Teatro Comunale ospita il convegno-concerto "La Longevità è un'Arte" organizzato dal Lions Club

Domani sera, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 21.00, il Teatro Comunale di Ventimiglia ospiterà un appuntamento di grande spessore e originalità: il convegno-concerto intitolato "La Longevità è un'Arte". L'evento è organizzato dal Lions Club Ventimiglia con l'obiettivo di coniugare cultura, salute e beneficenza.

L'iniziativa proporrà una formula decisamente innovativa e coinvolgente. Sul palco si alterneranno gli interventi di qualificati medici specialisti – che approfondiranno i temi cruciali della longevità, della prevenzione e del miglioramento della qualità della vita – e i momenti artistici e musicali curati dallo storico spettacolo dei Bordigotti.

Una serata pensata per offrire al pubblico preziose occasioni di riflessione e approfondimento in un contesto culturale di particolare suggestione, dove informazione scientifica, musica e solidarietà si incontrano in modo armonioso.

L'evento ha anche un'importante finalità benefica: l'intero ricavato della serata sarà infatti devoluto alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Associazione di Imperia - Sanremo, a sostegno delle sue quotidiane attività sul territorio.

Si registrano già gli ultimi biglietti disponibili. Pur essendo l'ingresso a offerta, gli organizzatori consigliano vivamente la prenotazione fino ad esaurimento dei posti per non perdere l'occasione di partecipare a questo speciale connubio di arte e salute.

Ingresso ad offerta libera.