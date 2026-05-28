Bajardo: un weekend tra arte, mistero e note d’autore

L’antico borgo di Bajardo si appresta a vivere un fine settimana indimenticabile. Sabato 30 maggio, l'affascinante paese dell'entroterra offrirà sorprese per tutta la giornata in uno dei suoi luoghi più iconici: il sito della Chiesa Vecchia di San Nicolò. Da quassù, dove lo sguardo domina il borgo e si viene quasi abbracciati dall’estesa corona delle Alpi Liguri, l’aria è frizzante e pura, e l’atmosfera conserva intatto quel mix di mistero e spiritualità che rende Bajardo unica.

Proprio in questo scenario magico, i visitatori potranno partecipare a emozionanti esperienze per l’intero arco della giornata.

Ore 10:00 – "Risonanze creative – Arte e Musica tra spiritualità e natura" La giornata si apre con una piccola passeggiata nei dintorni, arricchita dal racconto storico del sito, anticamente sacro ai druidi. A seguire, i partecipanti potranno immergersi nel laboratorio esperienziale di Arteterapia , condotto da Monica Di Rocco.

La giornata si apre con una piccola passeggiata nei dintorni, arricchita dal racconto storico del sito, anticamente sacro ai druidi. A seguire, i partecipanti potranno immergersi nel laboratorio esperienziale di , condotto da Monica Di Rocco. Ore 15:00 – Laboratorio di Musicoterapia Nel pomeriggio, all'interno della Chiesa di San Nicolò, sarà la psicoterapeuta e musicoterapeuta Silvia Ragni a guidare gli intervenuti in un viaggio sonoro.

Nota per i partecipanti: Si consiglia di portare con sé un tappetino e un oggetto che produca suono (che non sia uno strumento musicale).

La giornata non finirà qui. Dalle ore 18:00, la suggestiva sala del Castello (adiacente alla Chiesa) ospiterà l'evento "Sorprese musicali del mondo". I Suonatori della gioiosa Entroterra, un affiatato gruppo di artisti internazionali e locali, proporranno un eccezionale Concerto Classico ad arco.

I musicisti che si esibiranno:

Roger Holtom e Tobias Reiss (Violoncelli)

(Violoncelli) Michael e Beate Davis (Violini) – giunti appositamente dalla Germania

Il quartetto accompagnerà il pubblico in un crescendo di suoni vibranti, spaziando dalle note immortali di Vivaldi e Bach fino ai brani tradizionali Chassidim del Messico, Kazakistan e Irlanda.

L'evento sarà impreziosito dai recitati di Tobias Reiss, che leggerà alcune sue poesie ispirate dalla vita nella comunità di Bajardo. Inoltre, nella sala saranno esposte le opere pittoriche di Roger Holtom: un artista poliedrico la cui creatività si esprime magistralmente sia sul violoncello che sulla tela, regalando un'atmosfera visiva unica e avvolgente.

Una giornata intensa, pensata perché la musica, l’arte e la cultura sono motivazioni profonde che fanno bene al cuore e liberano la mente.

Per chi volesse trattenersi nel borgo o tornare il giorno successivo, domenica 31 maggio sarà dedicata alle grandi tradizioni locali. Spazio alla musica delle fanfare con la Fanfara degli Alpini di Col di Nava, che accompagnerà il tradizionale e spettacolare abbattimento dell'Albero de Ra Barca tra canti, allegria e musiche patriottiche.

Un weekend imperdibile nell'entroterra ponentino, dove la bellezza della natura incontra l'energia dell'arte.