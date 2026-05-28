Zuccherarte chiude il laboratorio di cinema 2025/2026: a ottobre al via una nuova edizione per ragazzi

L’associazione Zuccherarte Genova ha annunciato la conclusione dell’edizione 2025/2026 del laboratorio di cinema dedicato a bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni, svolto da ottobre a giugno presso la sede concessa dall’associazione Progetto Comune in via Cornice ad Arma di Taggia. Il progetto, diretto da Riccardo Di Gerlando, educatore pedagogico e filmmaker con esperienza nel cinema educativo, ha coinvolto un gruppo eterogeneo di giovani partecipanti in un percorso formativo che ha unito creatività, tecnica e collaborazione.

Il laboratorio è iniziato con sketch comici e attività di improvvisazione, strumenti utili a favorire apertura, fiducia reciproca e coesione del gruppo. Nel corso dei mesi i ragazzi hanno poi sperimentato la scrittura creativa, la recitazione e l’utilizzo di attrezzature professionali, fino alla realizzazione di un vero set cinematografico. Il percorso si è concluso con la produzione di un cortometraggio di finzione della durata di circa sette minuti, dal titolo “La donna Ombra”. Il film affronta in chiave fantasy il tema della dipendenza da smartphone, proponendo una riflessione attuale attraverso lo sguardo e la sensibilità dei giovani partecipanti.

Alla produzione ha collaborato anche l’attrice Nicoletta Napolitano, che ha preso parte alle riprese. Il cortometraggio è stato girato e interpretato dagli allievi Federica Cattunar, Amelia Cannoletta, Gaia Bassilana, Marco Fabris, Marco Donetti, Lorenzo Di Gerlando, Dylan Busticardi e Lorenzo Sgrò. Fondamentale anche il contributo dei volontari Luana Giraldo, Giancarlo Pidutti e Giuseppe Trifirò, che hanno affiancato il team educativo contribuendo a creare un ambiente sicuro, accogliente e stimolante per tutti i partecipanti. Zuccherarte ha inoltre ringraziato l’associazione Progetto Comune per la disponibilità degli spazi e il sostegno garantito durante l’intero percorso.

Visto il successo dell’edizione appena conclusa, l’associazione ha annunciato la partenza di un nuovo laboratorio di cinema a ottobre, ancora una volta rivolto a bambini e ragazzi. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito www.zuccherarte.it oppure scrivere all’indirizzo zuccherarteponente@virgilio.it.