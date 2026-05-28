Sanremo, lo spettacolo Calcio a 5 per non vedenti: dal 29 al 31 maggio le gare del Girone Nord a Pian di Poma

Sanremo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più importanti del panorama paralimpico nazionale: dal 29 al 31 maggio i campi di Pian di Poma ospiteranno le gare di ritorno del Girone Nord del Campionato Italiano FISPIC di Calcio a 5 B1, disciplina riservata ad atleti ciechi assoluti (ingresso gratuito)

Per tre giorni la Città dei Fiori diventerà il centro del calcio paralimpico italiano, con sfide spettacolari e altamente competitive che vedranno protagoniste le quattro squadre del nord: Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti, Quarto Tempo Firenze, Insuperabili Torino e Ticinia Novara.

L’evento, patrocinato dal Comune di Sanremo (assessorato al turismo e allo sport) e dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi (FISPIC), rappresenta non solo un importante momento sportivo ma anche una significativa occasione di sensibilizzazione sul tema dello sport inclusivo e delle disabilità visive.

La Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti arriva all’appuntamento dopo una stagione fin qui molto positiva, culminata recentemente con la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia conquistata a Crema grazie alle vittorie contro Insuperabili Torino e Ticinia Novara.

Le gare in programma a Sanremo saranno decisive per determinare le due squadre che accederanno alla fase finale nazionale del campionato, prevista a Roma il 13 e 14 giugno.

"Abbiamo concesso con vero piacere il patrocinio a questa manifestazione – dichiara l’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni – perché rappresenta un’importante occasione di inclusione. Invitiamo i cittadini a venire a Pian di Poma per tifare e vivere un fine settimana di emozioni autentiche all’insegna dello sport, con l’auspicio che sempre più persone si avvicinino ai valori dello sport paralimpico”.

La Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti così interviene: “Desideriamo ringraziare l’assessore Sindoni per aver creduto in questa manifestazione, la Sanremese Calcio per l’ospitalità e la disponibilità e la Carlin's Boys per la fattiva collaborazione. Un ringraziamento particolare, inoltre, a Stefano Giampaolo Conti, fondatore della STE Trading, il cui contributo ha consentito l’acquisto delle nuove porte regolamentari da gioco, indispensabili per lo svolgimento delle competizioni ufficiali. Importante anche il lavoro del direttore sportivo Matteo Sistu, impegnato da mesi nell’organizzazione logistica e nel reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dell’evento”.

La Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti ringrazia anche gli sponsor e le realtà del territorio che hanno creduto nel progetto, tra cui Abate Gioielli, Olio Roy, Officina Ortopedica, Franco Scarpe, Farmacia Matuzia, Nolo Bici Sud-Est, New Fitness Sanremo, Hotel Marinella, Hotel Londra, Ristorante Da Bruno, Antico Frantoio Isola Bona, Hotel Globo e Gelateria D’Autore, Villa Maria e Hotel Rio.

IL CALENDARIO DELLE PARTITE

Venerdì 29 maggio

Ore 18.00

Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti – Ticinia Novara

Ore 19.30

Quarto Tempo Firenze – Insuperabili Torino

Sabato 30 maggio

Ore 14.00

Insuperabili Torino – Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti

Ore 16.00

Ticinia Novara – Quarto Tempo Firenze

Domenica 31 maggio

Ore 09.30

Insuperabili Torino – Ticinia Novara

Ore 11.30

Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti – Quarto Tempo Firenze