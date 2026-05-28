Sanremo e Dolceacqua celebrano San Francesco con il Duo “Le Veronesi” tra musica, natura e spiritualità

In occasione degli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, il Duo “Le Veronesi”, composto da Mariarita Schenato e Maria Beatrice Boscaro, torna in Liguria con due appuntamenti musicali dedicati al Santo e alla sua spiritualità. Le due artiste, già presenti negli ultimi anni in diverse città liguri con numerosi concerti, proporranno un ciclo itinerante di eventi tra Veneto, Lombardia e Liguria. Le prime due serate si terranno sabato alle 21 presso la Chiesa Evangelica Valdese di Sanremo e domenica alle 18 nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate a Dolceacqua.

A Sanremo, le due pianiste accompagneranno il pubblico in un percorso musicale ispirato al Creato, evocando fenomeni atmosferici, voci della natura, il suono del vento e dell’acqua attraverso alcune delle più celebri pagine della letteratura pianistica. In programma il “Carnaval des animaux” di Camille Saint-Saëns nella versione per pianoforte a quattro mani, le “Sei Epigrafi antiche” di Claude Debussy, nate originariamente come musiche di scena per le poesie di Pierre Louÿs e caratterizzate da atmosfere sognanti, rarefatte e dal fascino mitologico e orientale.

Spazio anche al “Carnevale dei fiori” di Pëtr Il’ič Čajkovskij, a una versione per pianoforte a quattro mani della “Water Music” di Georg Friedrich Händel e al celebre valzer “Sul bel Danubio blu” di Johann Strauss Sohn. “A guidare le proposte non sarà il criterio cronologico, ma le suggestioni di un San Francesco innamorato della Natura e delle sue meraviglie”, spiegano le artiste. Durante la serata sarà inoltre proposta la figura di Pietro di Lione, apostolo dell’Evangelo, “per un incontro tra anime buone e giuste nello spirito di fratellanza in nome di Dio”. Il secondo appuntamento, previsto il 31 maggio a Dolceacqua, porterà in scena il concerto “Laudato sii, oh mi Signore”. In questa occasione Mariarita Schenato vestirà il ruolo di soprano, accompagnata all’organo da Maria Beatrice Boscaro, in un repertorio sacro tratto dai capolavori di Mozart, Bellini, Donizetti, Rossini, Vivaldi e Pergolesi, alternato al racconto della vita del Santo di Assisi.

I concerti rappresentano una prima tappa del progetto musicale dedicato a San Francesco, che proseguirà nel mese di luglio con ulteriori appuntamenti a Genova, Alassio e Ventimiglia. Gli eventi saranno a ingresso libero e saranno dedicati alla memoria delle vittime delle Maldive.