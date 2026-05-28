Sanremo, al Palafiori la mostra dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante: studenti protagonisti tra tradizione e sostenibilità

Sarà inaugurata giovedì 4 giugno 2026 alle ore 10.00 al Palafiori di Sanremo la mostra conclusiva dei lavori realizzati dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante nell’ambito della tradizionale Settimana di Educazione Civica, uno degli appuntamenti più significativi del percorso educativo e progettuale della scuola. L’esposizione resterà aperta al pubblico nelle giornate del 4 e 5 giugno, con i seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

L’iniziativa rappresenta il momento finale di un percorso che ogni anno coinvolge studenti, docenti e territorio in attività interdisciplinari dedicate ai temi della cittadinanza attiva, della sostenibilità, della memoria culturale e della partecipazione consapevole alla vita della comunità. La realizzazione dell’evento avviene anche in collaborazione con il vicesindaco del Comune di Sanremo Fulvio Fellegara, delegato alle scuole, a conferma del dialogo tra istituzioni scolastiche e amministrazione comunale nella promozione di percorsi educativi rivolti alle nuove generazioni. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Sanremo e il suo territorio – tra tradizione, sostenibilità e innovazione”. Un filo conduttore che nasce dalla volontà di aiutare i più giovani a leggere il territorio non soltanto come luogo in cui vivere, ma come patrimonio da conoscere, valorizzare e progettare per il futuro.

Durante la Settimana di Educazione Civica, la città si è trasformata in un vero laboratorio di cittadinanza attiva. Attraverso laboratori didattici, attività intergenerazionali, esplorazioni urbane, incontri, produzioni artistiche e strumenti digitali, gli studenti hanno sviluppato competenze trasversali fondamentali. Tra gli obiettivi raggiunti figurano la conoscenza del patrimonio storico, culturale e ambientale locale, la consapevolezza delle sfide legate alla sostenibilità ambientale e sociale, le competenze di cittadinanza digitale, oltre al rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità e del valore della partecipazione attiva. La mostra raccoglierà elaborati artistici, installazioni, fotografie, video, materiali multimediali, cartelloni e produzioni creative realizzati dagli alunni durante il percorso, offrendo alla cittadinanza uno sguardo autentico sul territorio attraverso gli occhi delle nuove generazioni.

L’iniziativa conferma ancora una volta il ruolo della scuola come presidio educativo e culturale capace di costruire relazioni tra studenti, famiglie, istituzioni e territorio, promuovendo un’educazione civica concreta, partecipata e profondamente legata alla realtà quotidiana. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo momento di condivisione, dialogo e crescita collettiva, che rappresenta non solo la conclusione di un percorso didattico, ma anche un’importante occasione di incontro tra scuola e comunità.