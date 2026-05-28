La Valle Argentina raccontata dai ragazzi: presentato il cortometraggio del progetto educativo del Lions Club Taggia Arma

È stato presentato nella mattinata di mercoledì 27 maggio, al Teatro delle Opere Parrocchiali di Arma di Taggia, il lavoro conclusivo del progetto educativo “La Valle Argentina: ricchezze ambientali e culturali come valori e risorse per un futuro sostenibile”.

L’iniziativa, ideata e organizzata dal Lions Club Taggia Arma, con la collaborazione del Comune di Taggia, di Asl 1 Imperiese e degli istituti scolastici del territorio, ha visto protagonisti gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Arma, Taggia e Badalucco. I giovani studenti hanno realizzato un magnifico cortometraggio, proiettato oggi alla presenza delle istituzioni, della cittadinanza e delle famiglie, dedicato alla Valle Argentina e alle sue ricchezze ambientali e culturali, intese come valori identitari e risorse per il futuro.

Il presidente del Lions Club Taggia Arma, dott. Salvatore Taffari, che ha promosso il progetto in prima persona, dichiara: “Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire agli studenti un’occasione concreta di apprendimento attivo e collaborativo, educandoli a un uso consapevole e creativo delle tecnologie digitali e rafforzando al tempo stesso il legame tra scuola e comunità locale. L’obiettivo è stato quello di coinvolgere le giovani generazioni in un percorso di valorizzazione del territorio attraverso strumenti innovativi e partecipativi.”

Nello specifico hanno preso parte all’iniziativa gli alunni dell’Istituto Comprensivo Taggia-Valle Argentina, con i plessi G. Ruffini di Taggia e con il plesso di Badalucco e l’istituto Comprensivo Pastonchi di Arma di Taggia.

Chiara Cerri, consigliere comunale con delega alla cultura, che ha seguito l’iniziativa per il Comune, dichiara: “Complimenti ai ragazzi e alle ragazze che hanno partecipato dimostrando grande conoscenza nell’utilizzo dei nuovi sistemi digitali, ma soprattutto grande sensibilità nei confronti di un tema, la tutela e la valorizzazione del nostro territorio, base culturale per una comunità forte e unita.”

Fondamentale il contributo delle dirigenti scolastiche e dei docenti referenti che hanno coordinato le attività didattiche e organizzative. Per l’Istituto Comprensivo Taggia-Valle Argentina il progetto è stato seguito dalla dirigente scolastica Elsa Perletti e dalla referente prof.ssa Elisa Pizzolla; per il Consortile di Badalucco il lavoro è stato coordinato dalla prof.ssa Laura Eliseo; per l’Istituto Comprensivo Pastonchi dalla dirigente scolastica Paola Baroni e dalle docenti Monica Calmarini, Maria Lucia Giulia La Manna, Michela Pellegrino.

Per Asl 1 Imperiese sono intervenuti il dott. Roberto Ravera e la dott.ssa Stefania Guasco, che hanno seguito operativamente il lavoro nell’ambito del progetto.

“Il Progetto ME-LAB, Centro di Promozione Salute e Psicologia Digitale dell'Ats Liguria – spiegano la dott.ssa Guasco e il dott. Ravera – da tempo si occupa di promuovere un uso consapevole degli strumenti digitali. In particolare, con i giovani, ha realizzato dei laboratori dedicati ai temi delle fake news e della presentazione di sé online. Argomenti importanti di approfondimento preliminari alla realizzazione di un prodotto multimediale. I ragazzi, con questo progetto, hanno imparato a non essere solo fruitori passivi di contenuti digitali ma a realizzarli. Un doveroso ringraziamento all'equipe di psicologi con cui abbiamo lavorato, composta anche da Martina Boscherini, Michel Comè, Romina Mancuso e Marco Chiapparino.”

La realizzazione del cortometraggio si è avvalsa inoltre della professionalità del regista Stefano Di Luca, che ha guidato gli studenti nel percorso creativo e tecnico, favorendo un’esperienza altamente formativa e coinvolgente.

“Attraverso il linguaggio audiovisivo, i ragazzi hanno potuto riscoprire il territorio, valorizzarne la memoria storica, le tradizioni e il patrimonio culturale e naturalistico, diventando essi stessi narratori della propria identità,” concludono gli organizzatori del Lions Club Taggia Arma.

Tra i presenti all’evento Salvatore Crupi, Commissario Capo e Dirigente della Squadra Volante della Questura di Imperia, e don Filippo Pirondini, parroco di Taggia, che rappresentava anche don Martin Loza Perez, parroco di Levà, e don Alessio Antonelli, parroco di Arma. I tre sacerdoti hanno collaborato nel corso dell’anno al progetto, offrendo contributi e riflessioni sul tema della Chiesa.

L’iniziativa ha rappresentato un importante esempio di collaborazione tra istituzioni, scuola, associazionismo e territorio, confermando l’impegno condiviso nel promuovere progetti capaci di coniugare educazione, cultura, cittadinanza attiva e valorizzazione delle eccellenze locali.