Riva Ligure, inaugurato il nuovo supermercato Fudi in corso Villaregia: attenzione ai prodotti locali e al rapporto qualità-prezzo

È stato inaugurato questa mattina in corso Villaregia a Riva Ligure il nuovo supermercato Fudi, il 22esimo punto vendita in Liguria del gruppo Arimondo, realtà attiva nel settore food. Lo spazio commerciale si sviluppa su 400 metri quadri e nasce con l’obiettivo di coniugare qualità, servizio e attenzione al territorio. Importante l’accordo con la catena lombarda Unes, che permette di proporre le linee di eccellenza “Il Viaggiator Goloso” e la linea “U!”, con oltre 700 prodotti a prezzo bloccato nell’iniziativa “Bassi sempre”.

Il supermercato punta con decisione su freschezza e produzione interna: il pane viene realizzato direttamente nel punto vendita, mentre non è previsto il tradizionale banco salumi, sostituito da un servizio di taglio fresco durante tutta la giornata. Presente anche un banco carne piemontese e un’ampia selezione di prodotti locali, dalla pasta fresca alle specialità del territorio. All’interno lavorano 10 dipendenti, con la conferma del personale precedente e nuove integrazioni. Il punto vendita sarà aperto sette giorni su sette dalle 8 alle 20, mentre la domenica dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20.

A sintetizzare la filosofia del progetto è il responsabile Raimondo: “Con Fudi applichiamo la filosofia del buono, fresco e locale. Siamo liguri e vogliamo valorizzare i prodotti del territorio, sostituendo la bottega di paese con un punto di incontro, non un luogo freddo. Se il cliente chiede un prodotto, lo rendiamo disponibile. L’obiettivo è l’ascolto del cliente”. Il gruppo Arimondo guarda già al futuro: sono previste nuove aperture nel 2027 in altre zone della provincia, a conferma di un piano di espansione che punta a rafforzare la presenza sul territorio ligure.