Sanremo: 82 persone controllate nel servizio straordinario di sabato scorso, l'ordinanza anti alcol in strada sta funzionando

E' stato riproposto sabato scorso il servizio straordinario interforze per aumentare l’attività di prevenzione e repressione dei reati (soprattutto in materia di criminalità diffusa), il disturbo della quiete pubblica, gli irregolari sul territorio nazionale e verificare il rispetto dell’ordinanza del divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche emanata dal sindaco di Sanremo. Il servizio è stato messo in atto dal personale del Commissariato, Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza e dell’Esercito nelle zone di Corso Garibaldi, Piazza Colombo, Giardini Medaglie d’oro, Piazza S. Siro, Via De Benedetti, Via Martiri della Libertà, la Stazione Ferroviaria in particolare presso l’area di parcheggio interno.

Sono state controllate 82 persone, di cui 51 stranieri e 32 pregiudicati ma anche 13 autovetture. E' stato ispezionato un esercizio commerciale di alimenti etnici, tre bar e due ristoranti/ pizzerie. Inoltre, nel corso della serata è stato denunciato uno straniero irregolare di 29 anni per detenzione di circa 30 grammi di hashish e inottemperante ad un ordine del Questore di Imperia di lasciare il territorio nazionale. Nel corso dell’operazione veniva è stato segnalato un ventottenne che, con disturbava la quiete pubblica in pieno centro con musica ad alto volume. Contemporaneamente è stata sequestrata la cassa utilizzata dal 'chiassoso' musicista. Ai giardini Medaglie d’Oro è stato identificato e sanzionato uno straniero di 20 anni intento a consumare sostanze alcoliche oltre l’orario consentito dall’ordinanza sindacale (oltre le 20).

Al momento l’ordinanza sindacale sembra aver sortito gli effetti desiderati: ad oggi, infatti, non sono stati rilevati i capannelli di stranieri dediti a consumare alcolici all’esterno degli esercizi commerciali gestiti da connazionali. I servizi decisi in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica e attuati con ordinanza del Questore di Imperia, hanno consentito di affermare rapidamente e con notevole incisività le nuove regole della movida, che ora dovranno essere fatte osservare nel corso dei controlli ordinari.