Raduno di penne nere a Vallecrosia al Mare, gli alpini festeggiano Don Bosco (Foto)

Raduno di penne nere a Vallecrosia al Mare. Gli alpini festeggiano Don Bosco in occasione dei 150 anni di presenza Salesiana in città. La manifestazione si terrà sabato 13 e domenica 14 giugno.

Per due giorni, perciò, le penne nere invaderanno la città della famiglia. Sabato alle 16.30 si riuniranno presso l'istituto Don Bosco per il conferimento dell'onorificenza 'Amici degli Alpini' a tre aziende che dieci anni fa contribuirono alla costruzione del monumento dedicato agli alpini in via Don Bosco: la ditta Rossi S.r.l., la ditta Tesorini e Cava Bergamasca. Alle 17 vi sarà, poi, una conferenza con il generale Bellacicco sulla storia degli alpini. Seguirà, alla fine, un rinfresco. In serata, alle 21, nel cortile dell'oratorio Don Bosco andrà, invece, in scena il concerto della Fanfara Alpina Colle di Nava della sezione di Imperia.

Domenica 14 giugno alle 10 vi sarà un ammassamento in piazza dell'ex mercato dei fiori da dove, alle 10.30, partirà la sfilata lungo le vie cittadine. Alle 11 sono previsti la deposizione di una corona d'alloro al monumento agli alpini, gli onori ai caduti e allocuzioni delle autorità presenti. Vi sarà poi lo scoprimento della targa all'ex allievo di Don Bosco, l'alpino Valerio Campagna. Alle 12 verrà celebrata la santa messa in suffragio agli alpini 'Andati Avanti' mentre alle 13 verrà servito il rancio alpino presso l'oratorio Don Bosco.