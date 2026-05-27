Ventimiglia, nuova area giochi a Roverino: approvato il progetto vicino alle scuole e al centro SPES

La Giunta comunale di Ventimiglia ha approvato l’atto di indirizzo per la riqualificazione dell’area parcheggio di Roverino, dove sorgerà una nuova area giochi attrezzata dedicata all’infanzia e alla comunità scolastica. L’intervento interesserà una zona strategica del quartiere, situata nelle immediate vicinanze dell’asilo nido, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di primo grado e del centro SPES, con l’obiettivo di creare uno spazio moderno, sicuro e inclusivo per bambini e famiglie. Determinante sarà la collaborazione tra il Comune e la Fondazione Livio Casertelli – Ippolita Perraro, che contribuirà alla realizzazione dell’opera attraverso una donazione di 20 mila euro destinata al futuro parco giochi.

“Si tratta di un intervento importante per Roverino e per tutta la città – dichiara il sindaco On. Flavio Di Muro – perché consente di restituire uno spazio pubblico ai bambini e alle famiglie, valorizzando un’area centrale del quartiere in prossimità dei principali servizi scolastici ed educativi. Ringraziamo sentitamente la Fondazione Livio Casertelli – Ippolita Perraro per la sensibilità dimostrata e per il concreto contributo a favore della comunità ventimigliese. Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato nell’interesse dell’infanzia e della qualità urbana”. Soddisfazione anche da parte del vicesindaco Marco Agosta, che seguirà l’iter del progetto fino alla realizzazione dell’opera. “Quando si creano spazi gioco per bambini, si generano nuove occasioni di vitalità e condivisione, capaci di accompagnare la loro crescita attraverso amicizie, esperienze e momenti felici – dichiara il vicesindaco Dott. Marco Agosta –. Ringrazio la fondazione per questa opportunità: il mio contributo sarà quello di seguire tutto l’iter, affinché questo progetto possa diventare un luogo vivo e accogliente per tutta la collettività”.

Anche la Fondazione ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa. “La Fondazione prosegue il proprio impegno e la propria attenzione verso il tessuto cittadino di Ventimiglia, accogliendo con favore il primo passo verso la realizzazione del nuovo parco giochi – dichiara il presidente della Fondazione, Dott. Armando Bosio – ritenendo fondamentale sostenere progetti capaci di generare valore sociale e occasioni di aggregazione per i più piccoli”. La progettazione sarà ora sviluppata dagli uffici tecnici comunali in coordinamento con la Fondazione, con successivi atti necessari all’accettazione formale della donazione e alla realizzazione dell’intervento.