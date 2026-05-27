ASL1 Imperiese organizza un corso per il riconoscimento dei funghi: esame obbligatorio per la vendita

Per promuovere la sicurezza alimentare e una maggiore conoscenza delle specie fungine, ASL1, attraverso l’Ispettorato Micologico della Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), organizza a metà giugno un corso propedeutico dedicato alla preparazione dell’esame di idoneità per il riconoscimento dei funghi. In base alla normativa vigente, infatti, i titolari di attività alimentari e i raccoglitori che intendono commercializzare o somministrare funghi epigei freschi spontanei devono conseguire uno specifico attestato di idoneità rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale competente, previo superamento di un apposito esame.

Il corso, della durata di circa tre ore, permetterà ai partecipanti di acquisire le conoscenze necessarie per affrontare la prova finale. Durante le lezioni verranno approfonditi temi legati alla legislazione alimentare, alla biologia ed ecologia dei funghi, alla morfologia utile per il riconoscimento delle specie, ai principali funghi commercializzabili e tossici e agli aspetti connessi alle intossicazioni fungine. «Il riconoscimento delle specie fungine richiede conoscenze specifiche e un costante aggiornamento. Alcuni funghi tossici possono essere facilmente confusi con specie commestibili e gli errori di identificazione possono avere conseguenze anche gravi per la salute. Per questo motivo è importante che chi commercializza o somministra funghi spontanei possieda una preparazione adeguata e certificata», spiegano i micologi di ASL1.

L’Ispettorato Micologico di ASL1 svolge durante tutto l’anno un’importante attività di prevenzione e supporto per la popolazione, offrendo consulenze specialistiche che consentono ai cittadini di verificare e identificare correttamente i funghi raccolti. ASL1 ricorda inoltre che, per ottenere l’attestato di idoneità, è obbligatorio superare l’esame finale. La partecipazione al corso, pur non essendo prevista come obbligatoria dalla legge, è comunque fortemente consigliata per affrontare la prova con una preparazione adeguata e maggiore consapevolezza.

Per ulteriori informazioni sul corso e sulle modalità di accesso all’esame è possibile consultare la pagina dedicata sul sito aziendale oppure contattare l’Ispettorato Micologico di ASL1 al numero 0184 536903 o all’indirizzo e-mail r.franchi@asl1.liguria.it.