Emergenza 118, via alla sperimentazione di due MSA1 nelle aree interne dell’Imperiese fino a ottobre 2026

Prenderà il via il prossimo 1° giugno la sperimentazione di due mezzi di Soccorso Avanzato MSA1 destinati al supporto delle attività del 118 nelle aree della Valle Arroscia e del comprensorio Sanremo–Taggia. Il via libera è arrivato da ATS Liguria, che ha autorizzato la messa in disponibilità dei mezzi fino al 31 ottobre prossimo. I due MSA1 saranno operativi con autisti-soccorritori a chiamata per il trasferimento urgente di personale infermieristico dipendente dell’Area 1, secondo le indicazioni della Centrale Operativa 118. L’obiettivo è rafforzare gli interventi sanitari di emergenza sul territorio, in affiancamento alle ambulanze.

L’iniziativa rientra nel percorso di ampliamento delle competenze infermieristiche, maturato attraverso la formazione di base e post-base, e rappresenta un ulteriore tassello nel potenziamento del sistema di emergenza territoriale. Importante la precisazione sul ruolo dei nuovi mezzi: “Il MSA1 non sostituisce le automediche, che resteranno pienamente operative, ma si configura come dispositivo di affiancamento”. La sperimentazione punta infatti a migliorare la tempestività degli interventi soprattutto nelle cosiddette aree interne, ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili.

L’infermiere opererà in costante collegamento con la Centrale Operativa 118 oppure con il medico presente sull’automedica. Il nuovo modello organizzativo consentirà inoltre di ridurre l’utilizzo delle automediche nei casi meno complessi, lasciandole maggiormente disponibili per le emergenze più gravi. “L’obiettivo è migliorare complessivamente la risposta alle emergenze sul territorio”, sottolinea il provvedimento, che punta a garantire un servizio sanitario più rapido ed efficace nelle zone più difficili da raggiungere.