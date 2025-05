Sanremo: il giovane Noah Colace è il nuovo sindaco dei ragazzi, questa mattina l'elezione nella sala dei 'grandi' (Foto)

Quinte elementari, prime e seconde medie riunite. Non per un consiglio di classe ma per un Consiglio comunale, quello dei ragazzi, ovviamente, nella sala di palazzo Bellevue dove si svolge normalmente l’assise dei ‘grandi’. I ragazzi sono stati accolti dal Sindaco, Alessandro Mager, dal vice Fulvio Fellegara e dal Presidente Alessandro Il Grande. Il primo cittadino ha accolto con una stretta di mano tutti i giovani partecipanti, ai quali ha spiegato (insieme al Presidente del Consiglio) il funzionamento dell’amministrazione e di come ci si confronta in aula.

“Sono sicuro – ha detto Mager – che, grazie alla vostra freschezza e all’entusiasmo che lasciate trasparire, ci darete una mano ed una serie di consigli, che potranno essere seguiti con attenzione dai vostri colleghi più ‘grandi’ che prenderanno le decisioni fondamentali per il futuro della città”. Una quarantina i ragazzi, che arrivano dalle diverse scuole della città, in rappresentanza dei propri compagni per l’elezione del Sindaco, del suo vice e del presidente del Consiglio comunale dei ragazzi. A settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, gli eletti si ritroveranno per lavorare sui progetti presentati nel corso della campagna elettorale.

Le proposte dei candidati hanno riguardato soprattutto la richiesta di una maggiore manutenzione agli spazi pubblici, senza dimenticare i simboli economici della città come il Casinò e il Festival. Grande attenzione al verde ed ai parchi pubblici ma anche a spazi comuni per la convivialità dei più giovani. Alla fine della seduta i ragazzi hanno eletto, in qualità di Sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi Noah Colace mentre il suo vice sarà Mia Bolognesi, Presidente dell’assise è stata eletta Anisa Cani.

In aula erano presenti il sindaco Alessandro Mager, il vicesindaco Fulvio Fellegara e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande. “E’ con grande piacere che, dopo alcuni anni di assenza, torna ad essere operativo il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze - dichiarano gli amministratori – Vedere l’entusiasmo con cui questa mattina i neo consiglieri comunali si sono insediati è veramente contagioso. I ragazzi e le ragazze sono desiderosi di suggerire idee e proposte, con uno sguardo particolare alle esigenze della loro età. Come Amministrazione comunale ascolteremo con grande attenzione i loro contributi, per fornire risposte alle loro aspettative. Buon lavoro a tutti loro e complimenti ai neo eletti”.

Il consiglio comunale è composto in totale da 32 membri, in rappresentanza delle varie scuole cittadine. Le votazioni si sono svolte nei giorni scorsi e hanno coinvolto un totale di 1.459 elettori. La più votata era risultata Giorgia Fazio, della scuola Pascoli, che aveva ricevuto 179 preferenze personali. Di seguito la composizione completa del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze con l’indicazione della scuola di appartenenza:

IC SANREMO PONENTE

Nicolas Han (Nobel)

Sofia Rea (Nobel)

Matteo Sichetti (Coldirodi)

Anisa Cani (Coldirodi)

Alessandro Iavarone (Ascquasciati)

Roxana Lungu (Ascquasciati)

Giacomo Pugno (Rodari)

Noemi Rebora (Rodari)

Leonardo Vergani (Nobel)

Anita Cerantola (Nobel)

IC SANREMO LEVANTE

Giorgia Fazio (Pascoli)

Davide Giordano (Pascoli)

Rajan Deliu (Dante)

Rebecca Gardelli (Dante)

Rayan Drissi (Dante)

Cristina Bonnaccorso (Dante)

Leonardo Lanfredini (Montessori)

Aurora Nocita (Montessori)

Beatrice De Fort (Rubino)

Tommaso De Martino (Rubino)

Giacomo Carota (Pascoli)