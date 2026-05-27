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Attualità | 27 maggio 2026, 13:58

Sanremo, il Servizio Scuola cambia sede: da corso Garibaldi al Palafiori per spazi più funzionali

Da domani gli uffici si trasferiscono nell’ex URP: scelta dell’Amministrazione per centralizzare i servizi e renderli più accessibili a famiglie e istituti scolastici

Sanremo, il Servizio Scuola cambia sede: da corso Garibaldi al Palafiori per spazi più funzionali

Nell’ottica di una progressiva riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi comunali, gli uffici del Servizio Scuola cambieranno sede. A partire da domani, il Servizio Scuola lascerà gli storici locali dei Servizi Sociali di corso Garibaldi per trasferirsi di fronte, nei nuovi e più funzionali spazi all'interno del Palafiori (ex URP).

Il trasferimento risponde alla volontà dell'Amministrazione comunale di centralizzare e rendere più accessibili i servizi dedicati alle famiglie, agli studenti e alle istituzioni scolastiche, all'interno di un polo già punto di riferimento per altre attività.

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