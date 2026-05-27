Caldo record già a maggio: anche nel Ponente superati i 30 gradi, lieve diminuzione nel weekend

Sembra arrivata con un mese di anticipo l'estate, con le prime temperature dell'anno superiori ai 30 gradi già in questa ultima settimana di maggio. Gli ultimi giorni del mese sono infatti caratterizzati da un repentino aumento delle temperature iniziato nella giornata di giovedì 21: secondo quanto riportato sul portale Omirl tra mercoledì e giovedì la colonna di mercurio si è alzata di 5° di media nella maggior parte delle località, salvo alcune eccezioni che però si sono allineate a partire dal fine settimana, in particolare nella notte tra sabato e domenica.

Non un'ottima notizia per chi ha difficoltà ad addormentarsi: l'aumento delle temperature ha portato anche all'arrivo delle prime notti tropicali, ovvero quelle in cui nell'arco delle 24 ore non si scende mai sotto i 20 gradi, mentre durante il giorno si inizia a sfondare il muro dei 30. Particolarmente rovente in questo senso è stato il 25 maggio, data dell'election day, in cui a Dolceacqua e Airole è già stato raggiunto il picco dei 33°: e spostandosi sulla costa la situazione non era migliore, con i 31 di Sanremo e i 31,5 di Ventimiglia.

Anche lo scorso anno si era vista una situazione simile, con l'arrivo del caldo intorno alla fine di maggio e durato per tutto il mese di giugno, con temperature simili a quelle attuali. A partire da luglio si era visto un assestamento del clima che poi ha rivisto un aumento delle temperature ad agosto. Se il trend dovesse proseguire anche nelle prossime settimane, quella del 2026 potrebbe rivelarsi un’altra estate lunga e particolarmente calda, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali già a partire dalla primavera. Una situazione che conferma come gli episodi di caldo precoce stiano diventando sempre più frequenti, incidendo non solo sulle abitudini quotidiane e sul riposo notturno, ma anche sull’equilibrio climatico del territorio.

Nel weekend è previsto un calo delle temperature, rispetto a quelle attuali, che si accentuerà all'inizio della settimana.