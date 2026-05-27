Vallecrosia al Mare in lutto per la morte di Michelina Salvatore, 'Lina' dello stabilimento Oasi

Vallecrosia al Mare è in lutto per la scomparsa di Michelina Salvatore, vedova Costato, nota come 'Lina' dello stabilimento Oasi.

E' mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 90 anni. La comunità, appresa la triste notizia, si stringe attorno ai figli Nadia e Roberto e all'intera famiglia. Chi l'ha conosciuta la ricorda come una donna energica, gentile e una grande lavoratrice sempre presente per i clienti e per la famiglia.

Il funerale avrà luogo giovedì 28 maggio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Rocco, ove sarà celebrata la santa messa di suffragio in presenza della salma. Si può rendere visita alla cara salma nella camera mortuaria dell'ospedale di Bordighera.