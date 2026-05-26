Lieto fine per Victoria: ritrovata dai Carabinieri e accompagnata all’ospedale di Imperia

La donna è stata ritrovata dai Carabinieri dell’Arma al termine delle ricerche avviate subito dopo la denuncia presentata dai familiari, profondamente preoccupati anche per le sue condizioni di salute. Victoria, infatti, soffrirebbe di depressione e, secondo quanto riferito dai parenti, non stava assumendo la terapia farmacologica.

Dopo il ritrovamento, i militari hanno accompagnato la 47enne all’ospedale di Imperia, dove è stata affidata alle cure dei sanitari per gli accertamenti e l’assistenza del caso. Grande il sollievo della famiglia, che nelle ore precedenti aveva lanciato un appello alla cittadinanza chiedendo collaborazione per ritrovare la donna il prima possibile. La vicenda si chiude dunque nel migliore dei modi grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine e alla mobilitazione immediata scattata sul territorio.