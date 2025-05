Un weekend a Sanremo può costare oltre 350 euro: ecco quanto si spende tra viaggio, hotel, spiaggia e ristoranti

Sanremo, con il suo clima mite, il fascino liberty e le spiagge affacciate sul mare della Riviera dei Fiori, è da sempre una delle mete più amate per una breve fuga estiva. Ma quanto può costare oggi un weekend per due persone nella città dei fiori? Sommando spese di viaggio, alloggio, ristorazione e stabilimenti balneari, si arriva facilmente a oltre 300 euro – e questo senza lussi particolari, ma con una formula standard.

Viaggio: tra carburante e pedaggi, il peso del tragitto. Per chi arriva in auto da Torino, il viaggio di andata e ritorno costa circa 78 euro, secondo le stime del sito ViaMichelin, includendo pedaggi e carburante. Da Milano, il costo sale: tra i 94 e 132 euro, a seconda del percorso e dei consumi. Per le coppie che si muovono insieme, il costo individuale si dimezza, ma resta comunque una voce significativa nel bilancio del fine settimana.

Hotel: una notte a Sanremo parte da 100 euro. A giugno, i prezzi delle strutture alberghiere di medio livello (3 stelle, in posizione centrale o semicentrale) si aggirano tra i 100 e i 120 euro a notte per una camera doppia, colazione inclusa. Prezzi più bassi si trovano solo in bassa stagione o in zone periferiche; quelli più alti riguardano hotel fronte mare o boutique hotel.

Mare: 20 euro per lettini e ombrellone. La giornata al mare, in uno stabilimento balneare attrezzato, costa in media 20 euro per due persone (2 lettini + 1 ombrellone), anche se in alcuni lidi i prezzi possono variare a seconda della posizione (prima fila, seconda fila), dei servizi inclusi e della giornata (fine settimana o feriale). Chi sceglie la spiaggia libera risparmia, ma in alta stagione anche questi spazi possono essere affollati e privi di servizi igienici o docce.

Ristorazione: dai 60 ai 90 euro per due pasti. Mangiare bene a Sanremo non è difficile, ma anche in questo caso il costo incide. Una cena in un ristorante medio (antipasto, primo o secondo, vino o birra, caffè) può costare tra i 25 e i 35 euro a persona. Aggiungendo un pranzo più leggero (insalata, focaccia, panino, piatto unico) da 10-15 euro a testa, si arriva a una spesa per due persone tra i 60 e i 90 euro complessivi nel weekend.

Il conto finale. Facendo una stima prudente e senza concedersi eccessi, il costo medio di un weekend a Sanremo per due persone si aggira intorno ai 280 euro, partendo da Torino. Questa cifra tiene conto del viaggio in auto, che tra pedaggi e carburante costa circa 78 euro andata e ritorno, una notte in hotel con colazione inclusa (circa 110 euro per una camera doppia), una giornata al mare in uno stabilimento balneare (20 euro per due lettini e un ombrellone) e due pasti fuori casa – tra pranzo e cena – per una spesa complessiva stimata intorno ai 70 euro.

Per chi arriva da Milano, il bilancio si alza leggermente: in questo caso il viaggio andata e ritorno può costare tra i 94 e i 132 euro, portando il totale del weekend a circa 300–330 euro. E se si sceglie un hotel in posizione privilegiata o una cena più ricercata, superare i 350 euro diventa piuttosto facile.

Un’esperienza che vale, ma non per tutte le tasche. Sanremo resta una destinazione affascinante, capace di offrire un mix raro di cultura, mare, gastronomia e natura. Tuttavia, anche senza eccessi né lusso, un fine settimana per due può pesare sul budget familiare. In un contesto economico in cui molte famiglie tagliano le spese non essenziali, la Riviera rischia di diventare sempre più meta per pochi, anziché per tutti.

Una riflessione che tocca non solo Sanremo, ma molte località turistiche liguri, dove il turismo di prossimità rischia di diventare turismo d’élite.