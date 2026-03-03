Autostrade liguri, per Pasqua cantieri sospesi o ridotti: via alle rimozioni temporanee per agevolare il traffico

Per Pasqua cantieri sospesi o ridotti sulle autostrade liguri. Il consigliere regionale di Vince Liguria, Federico Bogliolo, ha presentato in Consiglio regionale un’interrogazione per chiedere aggiornamenti sui cantieri autostradali liguri all’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone. “Il lavoro della Regione Liguria – spiega Bogliolo – pur non avendo competenze dirette in materia, è sempre stato di stimolo nei confronti degli enti preposti attraverso la creazione di un tavolo tecnico che l’assessore sta seguendo costantemente. Parallelamente si sta lavorando anche sul tema dell’autonomia, che potrebbe portare importanti benefici al territorio. Ho chiesto aggiornamenti puntuali sullo stato dei cantieri e sulle conseguenti criticità che interessano la viabilità autostradale ligure”.

Dei cantieri autostradali si è parlato recentemente anche al tavolo presieduto dal Ministero delle Infrastrutture con concessionari, Regione, Anci e Comune di Genova. “L’ultima riunione è stata il 12 febbraio – ha spiegato l’assessore Giacomo Giampedrone – e ha riguardato il periodo fino a Pasqua. Arriveremo al venerdì di Pasqua con uno sgombero cantieri molto significativo. Sulla A7 abbiamo un tavolo a parte con richieste di interventi ‘compensativi’ dei territori. Ci siamo riuniti la settimana scorsa perché, contrariamente al piano di rimozione dei cantieri, continuare i lavori sul nodo di Busalla anche nel periodo aprile-maggio ci consente di guadagnare circa un anno sulla fine dei lavori. La decisione degli enti locali, insieme a noi e ad Aspi, è quella di continuare, quindi di non smontare il cantiere, e di dare compensazioni al territorio. Spero di poter annunciare l’automedica h24 entro qualche settimana”.

Dal 1° aprile sia l’A10 sia la A12 saranno completamente prive di cantieri, mentre sulla A26 rimarranno comunque disponibili due corsie per ogni senso di marcia. Sulla rete gestita da Concessioni del Tirreno Spa e sulla A6 Torino–Savona di Autostrada dei Fiori Spa, tutti i cantieri con restringimento a una sola corsia saranno rimossi o riconfigurati dalle 14 del 1° aprile alle 12 del 7 aprile, garantendo due corsie nella direzione di traffico prevalente.

Sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia S.p.A. proseguono invece le attività di manutenzione e ammodernamento.