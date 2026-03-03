 / Attualità

Sanremo, al via a fine marzo il nuovo corso di avvicinamento all’informatica per bambini all’ASD Insieme

Un percorso creativo per piccoli dai 6 ai 9 anni tra Scratch, Minecraft, pensiero computazionale e uso consapevole della tecnologia

Per fine marzo partirà il nuovo corso di avvicinamento all’informatica per bambini presso l’Asd Insieme Sanremo

"Questo corso, dedicato ai bambini dai 6 ai 9 anni, offre l’opportunità di avvicinarsi al mondo dell’informatica in modo creativo e divertente. Attraverso la creazione di semplici giochi e animazioni, utilizzando programmi come Scratch e ambienti di gioco come Minecraft, i partecipanti muoveranno i primi passi nel pensiero computazionale. Il percorso è pensato per sviluppare il pensiero logico e computazionale, stimolando allo stesso tempo la creatività dei bambini all’interno di un contesto di collaborazione e socializzazione. Particolare attenzione viene data anche a un uso consapevole della tecnologia, che viene prima conosciuta e compresa, per poi essere utilizzata in modo attivo e responsabile. Grazie alle sfide proposte durante il corso, i bambini avranno modo di migliorare attenzione e capacità di concentrazione, imparando inoltre ad affrontare l’errore in maniera positiva e costruttiva. L’errore diventa così uno strumento di apprendimento, utile per sviluppare problem solving e autonomia nella ricerca di soluzioni.

Il corso si svolgerà presso il Centro A.S.D. Insieme Sanremo, con sede in Via Alessandro Volta 17, a Sanremo, tutti i giovedì a partire da fine Marzo per un totale di 6 lezioni da 1 ora e mezza con merenda inclusa".

Per info o prenotazioni: ASD INSIEME via Volta 17 Sanremo tel. 339 3351687  info@centroasdinsieme.it 

