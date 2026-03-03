Sanremo, al via a fine marzo il nuovo corso di avvicinamento all’informatica per bambini all’ASD Insieme

Per fine marzo partirà il nuovo corso di avvicinamento all’informatica per bambini presso l’Asd Insieme Sanremo

"Questo corso, dedicato ai bambini dai 6 ai 9 anni, offre l’opportunità di avvicinarsi al mondo dell’informatica in modo creativo e divertente. Attraverso la creazione di semplici giochi e animazioni, utilizzando programmi come Scratch e ambienti di gioco come Minecraft, i partecipanti muoveranno i primi passi nel pensiero computazionale. Il percorso è pensato per sviluppare il pensiero logico e computazionale, stimolando allo stesso tempo la creatività dei bambini all’interno di un contesto di collaborazione e socializzazione. Particolare attenzione viene data anche a un uso consapevole della tecnologia, che viene prima conosciuta e compresa, per poi essere utilizzata in modo attivo e responsabile. Grazie alle sfide proposte durante il corso, i bambini avranno modo di migliorare attenzione e capacità di concentrazione, imparando inoltre ad affrontare l’errore in maniera positiva e costruttiva. L’errore diventa così uno strumento di apprendimento, utile per sviluppare problem solving e autonomia nella ricerca di soluzioni.

Il corso si svolgerà presso il Centro A.S.D. Insieme Sanremo, con sede in Via Alessandro Volta 17, a Sanremo, tutti i giovedì a partire da fine Marzo per un totale di 6 lezioni da 1 ora e mezza con merenda inclusa".

Per info o prenotazioni: ASD INSIEME via Volta 17 Sanremo tel. 339 3351687 info@centroasdinsieme.it