Sanremo: il costo del parcheggio aumenta per i non residenti, prevista nel 2025 un'ulteriore crescita di incassi

Dovrebbe cresce ancora, raggiungendo i 4,3 milioni di euro, l’incasso dei parcheggi pubblici di Sanremo. Dopo il ‘picco’ dell’anno appena trascorso, quando è stato sfondato il muro dei 4 milioni, l’aumento del costo orario del parcheggio per i non residenti, vede una previsione di aumento pari a 270mila euro per il 2025.

L’Amministrazione comunale ha infatti deciso, la settimana scorsa, l’aumento della tariffa oraria per i non residenti, a 2,10 euro mentre quella per i residenti sarà di 1,80 euro. Sono previste anche forme di abbonamento per chi va a lavorare a Sanremo, sia in aziende private che pubbliche, ma anche artigiani, commercianti e lavoratori autonomi, la cui sede legale ed operativa si trova a Sanremo.

Le nuove tariffe riguardano tutti i parcheggi ‘blu’ e le diverse strutture dove è possibile lasciare l’auto. Nelle ultime statistiche riguardanti i parcheggi, pubblicate nei giorni scorsi dal nostro giornale (QUI), l’aumento degli incassi tra il 2023 e l’anno scorso è stato del 5,16% con il Palafiori a fare come sempre da traino, in crescita del 3,98%.