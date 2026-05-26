Scomparsa donna russa di 47 anni: Victoria sparita da stamattina, appello urgente della famiglia

Victoria, donna di origine russa di 47 anni, è scomparsa nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11, facendo perdere le proprie tracce e facendo scattare immediatamente le ricerche da parte delle forze dell’ordine. Al momento della scomparsa, la donna indossava un vestito rosso e non avrebbe con sé né documenti né telefono cellulare. La situazione desta forte preoccupazione tra i familiari anche per le sue condizioni di salute: Victoria soffre infatti di depressione e, secondo quanto riferito dai parenti, “non sta assumendo i farmaci”.

La famiglia ha già presentato denuncia e le autorità sono impegnate nelle ricerche. Nel frattempo è stato lanciato un appello alla cittadinanza affinché chiunque possa averla vista contatti immediatamente le forze dell’ordine oppure i numeri messi a disposizione dai familiari: 346/8342193 e 379/1563648. “Se qualcuno dovesse vederla, cortesemente fermatela e chiamate subito le forze dell’ordine”, è l’appello rivolto alla comunità nella speranza di ritrovare la donna il prima possibile.