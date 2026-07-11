Ferrovia a monte, il comitato replica: "Dati manipolativi, servono raddoppio e tempi di viaggio dimezzati"

La discussione sul futuro della ferrovia ligure continua ad animare il dibattito pubblico. Dopo le considerazioni del comitato anti ferrovia a monte, arriva una replica da parte di A.M., che interviene contestando alcuni dati e alcune letture definite "manipolative" rispetto alle conseguenze del progetto.

Secondo A.M., la riduzione delle stazioni può aver creato qualche difficoltà a una parte degli utenti, ma non rappresenterebbe il principale motivo dello scarso utilizzo del servizio ferroviario. "La diminuzione delle fermate può avere inciso su alcuni pendolari – spiega –, ma avrebbe dovuto consentire una riduzione dei tempi di percorrenza che invece non si è concretizzata a causa del mancato raddoppio del tratto tra Albenga e Finale".

Nel suo intervento vengono individuate tre ragioni principali che, secondo A.M., allontanano molti cittadini dal treno. Poche corse dirette verso grandi città come Milano, Roma, Bologna e Torino, un livello del servizio giudicato ancora insufficiente per quanto riguarda comfort, puntualità e pulizia, oltre a tempi di viaggio considerati troppo lunghi soprattutto per chi deve effettuare cambi.

"La gente non prende il treno per tre motivi – sottolinea A.M. –: collegamenti insufficienti con gli Intercity, qualità del servizio ancora scarsa e tempi lunghi che spesso rendono l'auto più conveniente per raggiungere molte destinazioni". Una situazione che, secondo il lettore, rischia di non cambiare senza un intervento strutturale sulla rete.

Il nodo centrale, quindi, resta quello del potenziamento dell'infrastruttura. "Se non si sposta tutta la ferrovia a monte, se non si raddoppiano i binari e non si dimezzano i tempi di viaggio – afferma –, i treni saranno sempre più abbandonati". Per A.M. il rilancio del trasporto ferroviario passa necessariamente da una maggiore velocità, frequenza e affidabilità.

Infine, l'intervento affronta anche il tema della sicurezza stradale e dell'aumento del traffico sulle strade liguri. "Se il traffico cresce ovunque, mentre le auto diventano sempre più grandi e le strade restano quelle degli anni Sessanta, strette, spesso poco manutenute e interessate da cantieri infiniti, è evidente che aumentino anche i rischi di incidenti", conclude A.M., evidenziando come il problema della mobilità richieda una visione complessiva.