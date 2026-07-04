Ventimiglia, "sversamento di liquame alla spiaggia libera dei Balzi Rossi": la segnalazione

"E' inconcepibile che ci sia uno sversamento di liquame che scorre verso il mare e che la semplice risoluzione idraulica che lo eliminerebbe non venga effettuata a tutto svantaggio estetico e igienico di un sito così bello" - dice un lettore, Dario Agosti, parlando dello sversamento di liquame presente ai Balzi Rossi a Ventimiglia.

"Possibile che anche chi guadagna lautamente per la concessione di una spiaggetta privata per vip non si preoccupi e non avverta il Comune per un intervento rapido ed efficace" - sottolinea - "Una lettrice testimonia che tale scempio è presente da dicembre 2025 e non risulta risolto. Ben venga un intervento del sindaco Di Muro e dell'Istituto di Igiene Ambientale. Fa molta pena vedere la via Romana, vanto storico e la falesia dei Balzi, trattata come una discarica a cielo aperto e come possono i bagnanti, compresi i vip, apprezzare un bagno in quelle acque quasi sempre cristalline ma ad oggi potenzialmente infette".

"Aspettiamo una qualche infezione nei bambini e negli adulti che si bagnano ignari nel nostro mare?" - afferma - "Che il Sindaco faccia qualcosa, oltre ai video in cui proclama la costruzione di tensostrutture per la dogana o il potenziamento del servizio di raccolta delle immondizie".