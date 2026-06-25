Un anno dalla scomparsa di Luca Sessolo, il ricordo della compagna e della figlia: "Ci manchi ogni giorno, Bibi"

A un anno dalla morte di Luca Sessolo, a causa di un incidente in pista avvenuto all'Autodromo di Marzaglia (Modena), la compagna Valeria e la figlia Vittoria desiderano ricordarlo con un messaggio a lui dedicato.

"Oggi, 25 giugno 2026, è trascorso un anno da quando ci hai lasciati all'Ospedale di Baggiovara, a Modena. Un anno senza il tuo sorriso, la tua voce e il tuo abbraccio. Eppure sei presente ogni giorno nei nostri pensieri e nel nostro cuore. La tua amata Vittoria cresce portando con sé il tuo esempio e il tuo amore. Sono certa che saresti orgoglioso della splendida bambina che sta diventando.

Con il tuo ultimo gesto d'amore hai donato vita e speranza ad altre persone. Sapere che il tuo cuore, i tuoi reni, il tuo fegato, le tue cornee e i tuoi tessuti hanno potuto aiutare qualcuno rende il dolore un po' più sopportabile e dà un significato ancora più grande alla tua generosità. Se una delle persone che ha ricevuto uno dei tuoi doni dovesse leggere queste parole, vorremmo semplicemente dirle che ci farebbe piacere sapere che sta bene. Se un giorno lo desiderasse, sarebbe bello poter entrare in contatto, nel pieno rispetto della sua privacy e delle sue scelte.

Ci manchi ogni giorno, Bibi. Il tuo ricordo vive in noi e continuerà a vivere anche attraverso il bene che hai lasciato nel mondo.

Con infinito amore, Valeria e Vittoria".