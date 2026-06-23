Ospedaletti: "Marciapiedi invasi da erbacce e alberi, così siamo costretti a camminare in strada"

Desidero segnalare alla vostra redazione una situazione di forte disagio e potenziale pericolo che riguarda viale dei Pepi.
Oltre al problema delle auto parcheggiate sul marciapiede e alle numerose buche presenti sull'asfalto – che mi chiedo da quanti anni non venga più rifatto – la criticità principale riguarda proprio il marciapiede, ormai invaso dalla vegetazione.
Le erbacce e i rami dei pepi occupano gran parte del percorso pedonale, rendendo di fatto impossibile camminare. Chi si trova a passare di lì, soprattutto anziani, famiglie con passeggini o persone con bambini, è spesso costretto a scendere sulla carreggiata, con il concreto rischio di essere investito dalle auto in transito.
Ricordo di aver letto una segnalazione analoga già durante lo scorso inverno, ma a quanto pare la situazione non è cambiata e il problema continua a essere ignorato.
Mi auguro che questa ulteriore segnalazione possa contribuire a richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale affinché si intervenga al più presto per ripristinare condizioni di sicurezza e decoro.
Grazie per l'attenzione.