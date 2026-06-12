Gonfiabili di Piazza Colombo, il commento di una lettrice: “Bene la pedonalizzazione, ma non i gonfiabili”

Riceviamo e pubblichiamo la riflessione di una nostra lettrice sul futuro di Piazza Colombo, al centro del dibattito cittadino per il progetto di pedonalizzazione:

"Ho letto che il futuro di Piazza Colombo sarà la pedonalizzazione, oltre a diventare sempre più il cuore della città. E questo mi va benissimo. Per me, sanremasca e abitante fin dalla nascita nelle adiacenze della piazza, nel cuore lo è sempre stata. Ma non con i gonfiabili. Ritengo che neppure in un piccolo paese si scelga di collocare in maniera permanente gonfiabili nella piazza principale, se non in occasioni particolari, come una festa patronale. A mio avviso rappresentano un grande calo di immagine.

In attesa di una ristrutturazione totale, credo esistano altre soluzioni, esteticamente più pertinenti al centro della mia, della nostra città, che vuole mantenere una certa immagine. È da parecchi anni che sentivo il bisogno di esprimere questo pensiero, e ci metto anche la pista di ghiaccio".