Svuotano casa e trasformano piazza San Bernardo in una discarica: ancora un gesto di inciviltà a Sanremo

L’ennesimo episodio di inciviltà e totale mancanza di rispetto per la città si è verificato nelle scorse ore in piazza San Bernardo a Sanremo, dove qualcuno ha deciso di svuotare una casa o una cantina abbandonando tutto vicino ai cassonetti.

Materassi, mobili, vecchie scarpe e altri oggetti ingombranti sono stati lasciati sul posto durante la notte, trasformando un’area pubblica in una vera e propria discarica a cielo aperto. Un gesto che non solo deturpa l’immagine della città, ma rappresenta anche uno schiaffo al lavoro svolto quotidianamente da cittadini responsabili e dagli operatori impegnati nella raccolta differenziata.

A dover rimediare all’ennesimo comportamento scorretto sono stati gli operai di Amaie Energia, costretti a recuperare e smaltire i rifiuti abbandonati da chi, invece di seguire le corrette procedure per il conferimento degli ingombranti, ha scelto la strada più facile e più maleducata.

Un comportamento da condannare senza giustificazioni, che vanifica gli sforzi fatti da anni per migliorare la raccolta differenziata e mantenere pulita la città. Ancora una volta, a pagare le conseguenze delle azioni di pochi incivili sono l’ambiente, il decoro urbano e l’intera comunità sanremese.