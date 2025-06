Sanremo: nel cantiere di piazza Eroi iniziata la costruzione delle solette ma la preoccupazione per i ritardi rimane (Foto)

Il cantiere del costruendo parcheggio di piazza Eroi Sanremesi ha ripreso a muoversi, seppur molto lentamente. Dopo circa 4 mesi di stop, prima giustificato dal periodo Festival e poi dall’assenza di materiale per costruire le solette, ora qualche operaio si vede e anche le tanto attese travi prefabbricate sono arrivate.

Uno dei tanti problemi dei cantieri si nota anche in quello di piazza Eroi. In questi ultimi giorni, infatti, invece di vedere un lavoro frenetico e diversi operai, questi sono solo quattro e, pur rispettando il lavoro di chiunque, i commercianti della piazza sono molto preoccupati vedendone così pochi all’opera. Le travi vengono sistemate ma i ritardi sulla consegna rimarranno, sperando ovviamente che non succeda null’altro all’azienda che sta svolgendo gli interventi.

Al momento sono state sistemate le prime travi che serviranno a sostenere il cosiddetto ‘solaio -2’, quindi toccherà al -1 e, infine dovrebbe essere finalmente richiusa la piazza. Quando accadrà tutto ciò? La speranza è che avvenga entro la fine del 2025. Questo consentirebbe, quanto meno la riconsegna del piazzale in attesa della fine dei lavori. Rimane da capire se, con i pochi operai all’ora in questi giorni, a chiusura avvenuta si procederà con l’intervento su due fronti: quello sotterraneo e in superficie.

Da tempo si è parlato di un ritardo sul crono programma di circa 6 mesi ma i timori su nuovi allungamenti rimangono sul tavolo. La vicenda del Palasport di Pian di Poma è emblematica ma i due cantieri sono differenti. Seppur drammatico il fatto che il Palazzetto sia fermo, rimane una landa desolata e lontana dal centro mentre, per il cantiere di piazza Eroi parliamo del pieno centro di Sanremo con problemi di viabilità, parcheggi e chiaramente disagi per il commercio della zona. Ieri si è svolta anche una riunione in Comune per capire le intenzioni dell'Amministrazione.

Per qualsiasi lavoro che viene svolto, serve maggiore controllo della politica, più certezze per il cittadino e normative che consentano tempi non solo più rapidi ma rispettati. Nella nostra provincia non possiamo dimenticare l’Aurelia Bis, un’infrastruttura pensata ad inizio anni ’70 e parzialmente terminata (non arriva a Pian di Poma e le ultime gallerie sono mono canna e non doppia come previsto inizialmente) solo nel 2012.

E’ il vero problema del nostro paese: basta guardare oltre confine (e non Montecarlo, l’isola felice che fa storia a sé) ma a Mentone, dove è stato costruito un parcheggio da 300 posti auto in pochi anni. Le questioni sono sempre tante: subappalti, mancanza di liquidità e ritrovamenti sotterranei di vario genere. Per piazza Eroi, però, bisogna fare presto perché è il centro della città e non può aspettare.