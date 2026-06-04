Ceriana investe sul futuro: apre il nuovo punto vendita dell’Azienda Agricola Martini Paolo tra Moscatello e olio del territorio

Un nuovo tassello si aggiunge al percorso di valorizzazione delle eccellenze dell’entroterra sanremese. Domani alle 18, in via Cassini 12 a Ceriana, sarà inaugurato il nuovo punto vendita dell’Azienda Agricola Martini Paolo, dedicato alla promozione e alla commercializzazione del Moscatello di Taggia e dell’olio Celio, due prodotti simbolo della tradizione agricola del territorio.

L’apertura sarà accompagnata da una prima degustazione gratuita, occasione per residenti, visitatori e appassionati di conoscere da vicino le produzioni dell’azienda e riscoprire i sapori autentici della Valle Armea. L’iniziativa assume un valore che va oltre il semplice avvio di una nuova attività commerciale. In un piccolo centro come Ceriana, realtà storica dell’entroterra di Sanremo, ogni nuova apertura rappresenta un segnale concreto di vitalità economica e sociale. Investire nel territorio significa creare nuove occasioni di sviluppo, mantenere servizi e attrattività nei borghi e contrastare il fenomeno dello spopolamento che interessa molte aree interne della Liguria.

Il nuovo spazio dell’Azienda Agricola Martini Paolo punta infatti a diventare un punto di riferimento per la promozione delle produzioni locali, contribuendo a rafforzare il legame tra agricoltura, turismo e commercio di prossimità. La valorizzazione di prodotti identitari come il Moscatello di Taggia e l’olio extravergine locale rappresenta un importante volano per l’economia del territorio, capace di generare interesse tra visitatori e consumatori sempre più orientati verso qualità, tracciabilità e sostenibilità.

Ceriana conferma così la propria vocazione agricola e culturale, dimostrando come anche nei piccoli centri sia possibile costruire opportunità economiche partendo dalle tradizioni e dalle eccellenze locali. L’inaugurazione di venerdì si presenta dunque non solo come un momento di festa, ma come un segnale positivo per l’intera comunità della Valle Armea e dell’entroterra sanremese. L’appuntamento è fissato per le 18 di domani in via Cassini 12, dove il pubblico potrà brindare all’apertura del nuovo punto vendita e scoprire da vicino una realtà che punta a coniugare tradizione, qualità e sviluppo locale.