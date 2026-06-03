Ventimiglia, frontiera di Ponte San Ludovico: strada riaperta a doppio senso di marcia (Foto e video)

Riapre la SS1 dei Balzi Rossi alla frontiera di Ponte San Ludovico a Ventimiglia. E' stata ufficialmente aperta alla presenza del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, del vicesindaco Marco Agosta, del presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari, del consigliere comunale Roberto Parodi, del sindaco di Mentone Alexandra Masson, del prefetto di Imperia Antonio Giaccari e dell'ingegnere Nicola Dinnella, responsabile della struttura territoriale Liguria di Anas.

Una notizia molto attesa dai ventimigliesi, dai francesi e in particolar modo dai frontalieri, che ogni giorno si recano al lavoro in Francia o nel Principato di Monaco. "Oggi è una grande giornata per Ventimiglia, per tutto il comprensorio e anche per la vicina Francia, perché il risultato conseguito oggi va oltre ogni aspettativa" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Devo ringraziare Anas perché ha fatto un lavoro incredibile. C'era molta aspettativa su questo lavoro, ci sono state anche polemiche, secondo me, ingiuste e non approfondite, che però sono state superate dai fatti. Devo ringraziare l'ingegner Dinnella che ci è sempre stato vicino, l'amministratore delegato GEM, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e tutti gli enti sovracomunali che hanno lavorato a questo progetto. Oggi sono particolarmente felice ed entusiasta perché lo Stato, in tutte le sue articolazioni, ha dimostrato di saper funzionare. Apriamo in modo definitivo la strada in entrambi i sensi di marcia. Era stato annunciato un apertura parziale di un solo senso di marcia. Invece, grazie a una riprogrammazione dei lavori di Anas, insieme alle sue imprese affidatarie dell'appalto che hanno lavorato di giorno e di notte anche nei giorni festivi. Questo ha permesso di rimodulare i lavori per consentire un'apertura della strada in ambo le direzioni, che verrà chiusa solo nella parte notturna, ovvero dalle 21 di sera alle 6, per continuare le lavorazioni che non sono strutturali. Le gallerie verranno riaperte in totale sicurezza in un momento importante, perché abbiamo davanti il Gran Premio e la stagione estiva, quindi, senza compromettere quella che è la vocazione turistica e commerciale della nostra città ma anche dei territori limitrofi. Per questo ha chiesto di essere presente anche al sindaco di Mentone. Mi fa piacere della sua presenza al Prefetto che insieme a noi ha coordinato in questi mesi un tavolo di lavoro ricco di sopralluoghi che hanno dimostrato tutti un'attenzione a questo cantiere che non finisce qui. Riapriamo la viabilità, che è la nostra priorità per i lavoratori frontalieri, per i ventimigliese, per gli italiani, per i francesi ma i lavori proseguiranno soprattutto con maggiore impegno da parte dell'amministrazione comunale che prevedono alcune migliorie: parcheggi e servizi. Abbiamo già affidato la progettazione di quella che io definisco la pista ciclabile più bella d'Europa, che servirà a collegare Menton Caravan col Museo dei Balzi Rossi. C'è un grande lavoro per trasformare questo luogo di transito in una vera e propria piazza".

La strada era stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia per consentire i lavori di riqualificazione del piazzale De Gasperi e delle gallerie “Balzi Rossi” e “Dogana” con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e rendere più efficiente la viabilità transfrontaliera. Durante la chiusura, il traffico tra Italia e Francia è stato completamente deviato sul valico di Ponte San Luigi. Da oggi sarà nuovamente possibile transitare anche da Ponte San Ludovico in entrambe le direzioni di marcia. "Un intervento molto particolare e articolato su tre cantieri diversi" - sottolinea Nicola Dinnella, responsabile struttura territoriale Liguria di Anas - "Per l'intervento alla galleria Balzi Rossi ad oggi siamo circa all'80% dei lavori, abbiamo finito gli interventi infrastrutturali importanti, l'impiantistica e la regimentazione delle acque. Abbiamo fatto un investimento pari a circa 5 milioni e 500mila euro e abbiamo bisogno di ulteriore milione e mezzo per sistemare dettagli esecutivi che non inficiano ovviamente la sicurezza. Oggi siamo riusciti, grazie a una direzione lavori eccellente, è un'impresa molto performante ad assicurare le due corsie".

"C'erano delle esigenze di messa in sicurezza di una galleria importante che unisce l'Italia e Francia il comune di Mentone" - afferma Antonio Giaccari, prefetto di Imperia - "Tutti i lavori che seguiranno saranno di perfezionamento e di far sì che l'opera risponda alle più avanzate tecnologie".