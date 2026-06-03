Il Casinò di Sanremo si illumina con il Tricolore per gli 80 anni della Repubblica Italiana (Foto)

In occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il Casinò di Sanremo ha voluto rendere omaggio alla ricorrenza nazionale illuminando la propria facciata con i colori del Tricolore.

L’iniziativa, già apprezzata durante la Festa del Tricolore dello scorso 7 gennaio, è stata riproposta per celebrare una delle date più significative della storia italiana. Grazie ai fari installati sulla terrazza della Sala del Caminetto, il verde, il bianco e il rosso illuminano le colonne e il prospetto principale dello storico edificio, offrendo alla città uno spettacolo suggestivo e ricco di significato.

L’iniziativa è stata promossa dal presidente del Casinò di Sanremo, dott. Giuseppe “Pino” Di Meco, insieme ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi, con l’obiettivo di rendere visibile la partecipazione della casa da gioco alle celebrazioni dell’80° anniversario della Repubblica.

Le illuminazioni, accese già da sabato, rimarranno visibili per tutta la settimana, consentendo a cittadini e visitatori di ammirare e fotografare uno dei simboli della città vestito dei colori della Bandiera italiana.

Accanto alle cerimonie istituzionali organizzate in città per la Festa della Repubblica, questo gesto rappresenta un ulteriore invito a riscoprire e condividere i valori che il Tricolore rappresenta: unità, libertà, democrazia e appartenenza alla comunità nazionale.

Sanremo si unisce così alle celebrazioni che si svolgono in tutta Italia, rendendo omaggio alla Repubblica e alla Bandiera italiana, simbolo della storia, dell’identità e del futuro del Paese.