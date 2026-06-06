Cosio d’Arroscia celebra i 55 anni della Pro Loco: Lombardi e Scajola elogiano il ruolo dei volontari e la crescita del borgo

Gli assessori regionali al Turismo Luca Lombardi e all'Urbanistica Marco Scajola hanno partecipato questo pomeriggio a Cosio d'Arroscia alla festa per i 55 anni della Pro Loco.



“Ringrazio il sindaco Antonio Galante e gli amici della Pro Loco di Cosio con il presidente Fabio Gravagno per l'invito a cui ho risposto con grande piacere – ha detto Lombardi - Dopo 55 anni il loro entusiasmo è sempre fortissimo e lo dimostra la bellissima 'Festa delle erbe e della lavanda' di luglio che è entrata con merito a far parte del calendario degli Eventi tradizionali liguri organizzati dalle Pro Loco e sovvenzionati dalla Regione”.



"55 anni di attività sono un traguardo straordinario che è giusto celebrare - ha spiegato Scajola-. Complimenti all'attuale presidente Fabio Gravagno, al sindaco Antonio Galante e a tutti i volontari della Pro Loco che danno un contributo fondamentale per tutto il paese. Parliamo di un borgo bellissimo che, anche grazie ai lavori di rigenerazione urbana finanziati negli ultimi anni, tra cui il rifacimento della piazza della Chiesa e di quella dell'Oratorio, sta diventando sempre più accogliente e attrattivo per cittadini e turisti".



Nelle foto gli assessori Lombardi e Scajola con il sindaco di Cosio d'Arroscia Antonio Galante, il presidente della Pro Loco Fabio Gravagno e con i soci fondatori e alcuni componenti della Pro Loco.

