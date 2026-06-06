Ventimiglia protagonista al convegno “Arboricoltura urbana ed Alberi Monumentali” (Foto)

Ventimiglia protagonista al convegno sull’arboricoltura urbana andato in scena questa mattina al Museo Bicknell a Bordighera.

Il comune di Ventimiglia ha, infatti, partecipato al convegno “Arboricoltura urbana ed Alberi Monumentali”, promosso dal comune di Bordighera, dedicato alle buone pratiche per la gestione e la valorizzazione del patrimonio arboreo. Nel corso dell’iniziativa l’assessore all’Ambiente Domenico Calimera ha illustrato il percorso avviato dall’Amministrazione comunale per innovare la gestione del verde pubblico cittadino, attraverso un approccio sempre più tecnico, programmato e orientato alla conservazione del patrimonio arboreo.

"Tra le principali azioni intraprese figurano l’aggiornamento del censimento delle alberature, il ricorso sistematico alle valutazioni di stabilità, una maggiore attenzione agli aspetti fitosanitari e una gestione delle potature fondata su criteri scientifici e non più esclusivamente manutentivi" - fa sapere l'assessore Domenico Calimera - "Un modello che punta a considerare gli alberi non soltanto come elementi di arredo urbano ma come vere e proprie infrastrutture verdi capaci di migliorare la qualità della vita, mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e valorizzare il paesaggio urbano. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è proseguire lungo questo percorso, investendo nella conoscenza, nella programmazione e nella tutela del verde pubblico, affinché il patrimonio arboreo possa essere preservato e valorizzato anche per le future generazioni".

"Un’esperienza che, come confermato dai tecnici relatori, vede Ventimiglia tra le realtà più attente della provincia nella gestione sostenibile del verde urbano" - dice - "Si ringraziano Matteo Cabrini e gli agronomi intervenuti per l’organizzazione dell’evento".