Davide Oldani torna all'EUROPA PALACE per tre serate d'autore

Dopo il successo degli appuntamenti che hanno animato l'estate scorsa, lo chef Davide Oldani torna all'Europa Palace di Sanremo per una nuova esperienza gastronomica d'eccezione. Il primo appuntamento è in programma il 21 giugno al The RUFtop, l'esclusiva terrazza panoramica dell'hotel affacciata sul mare, e inaugura "UnadiTre – Estate 2026", il format che vedrà protagonisti Oldani e l'Executive Chef dell'Europa Palace Alessandro Schiavon in tre serate speciali. Dopo il debutto del 21 giugno, l'esperienza sarà proposta nuovamente il 31 luglio e l'8 agosto.

Dalla collaborazione tra Davide Oldani e Alessandro Schiavon nasce un inedito menu a quattro mani che interpreta la cucina italiana contemporanea attraverso ingredienti stagionali, tecnica, equilibrio e attenzione alla materia prima.

Il percorso gastronomico si sviluppa come un racconto estivo fatto di leggerezza, armonia e ricerca. Il mare incontra la terra, la memoria dialoga con l'innovazione, mentre ingredienti d'eccellenza vengono interpretati con uno stile essenziale e raffinato. Dai richiami mediterranei delle preparazioni vegetali alle sfumature più intense dei prodotti del mare e delle carni selezionate, ogni piatto è pensato per valorizzare il gusto nella sua espressione più autentica, con quella ricerca dell'equilibrio che accomuna la visione culinaria dei due chef.

"UnadiTre" nasce dalla volontà di offrire al pubblico un'esperienza gastronomica d'autore in una delle location più suggestive della Riviera, celebrando l'incontro tra l'alta cucina contemporanea e l'eccellenza dell'ospitalità.

A fare da cornice ai tre eventi sarà The RUFtop, la spettacolare terrazza affacciata sul Golfo di Sanremo e sospesa tra il blu del mare e il profilo della Riviera. Aperta ogni giorno per il pranzo e, nei fine settimana, anche per aperitivi, cocktail e cene panoramiche, The RUFtop propone un'esperienza che unisce cucina e mixology in un contesto elegante e contemporaneo. È in questo scenario privilegiato che prenderanno vita tre serate destinate a distinguersi tra gli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate sanremese.

La cena è aperta al pubblico su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni:+39 0184715000 reservations@europapalace.it

Europa Palace Sanremo, di proprietà della famiglia Lagorio, è un hotel 5 stelle affacciato sul Lungomare Imperatrice, nel cuore della città. Dopo un attento restauro, l’hotel riaperto nel gennaio 2025 unisce eleganza storica, design contemporaneo e un’offerta pensata anche per il pubblico locale, con ristorazione gourmet, Spa, terrazze panoramiche e spazi per eventi su misura. Con 70 camere di diverse tipologie, 3 ristoranti, una Spa di 400 mq, rappresenta un punto d’incontro tra ospitalità, gusto e cultura a Sanremo. www.europapalacesanremo.com