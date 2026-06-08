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Eventi | 08 giugno 2026, 13:46

Dog walk, passeggiata a quattro zampe a Vallecrosia al Mare (Foto)

Insieme alla comportamentalista Elisa Ostini

Dog walk, passeggiata a quattro zampe a Vallecrosia al Mare (Foto)

Dog walk a Vallecrosia al Mare. Una passeggiata a quattro zampe insieme alla comportamentalista Elisa Ostini verrà organizzata domenica 14 giugno.

Il ritrovo sarà alle 9 nell'area manifestazioni del nuovo Bau Garden a Vallecrosia al Mare da dove alle 9.30 partirà la passeggiata fino alla spiaggia della città.

Una mattinata di natura, compagnia e divertimento. "Non perdete il Dog Walk del Bau Garden: un'occasione per divertirsi e stare bene insieme al proprio cane con i consigli della comportamentalista Elisa Ostini" - dicono gli organizzatori - "I cani devono essere muniti di pettorina e guinzaglio da 1.5 cm. Si consiglia di portare acqua, ciotola e premietti".

Elisa Colli

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