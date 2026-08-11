Casa Sanremo Writers 2027, nasce il Premio Letterario Nazionale ASI – Area Cultura

ASI Nazionale – Area Cultura, Casa Sanremo Writers e la Fondazione Antonio Montinaro hanno annunciato l'istituzione della prima edizione del Premio Letterario Nazionale ASI – Area Cultura, che entra a far parte del percorso di Casa Sanremo Writers 2027.

L'iniziativa introduce due nuove sezioni all'interno del concorso: la Sezione Poesia (a tema libero) e la Sezione Diritti e Legalità, dedicata a opere su giustizia, memoria e impegno civile.

Il premio è aperto a opere sia edite sia inedite in lingua italiana. I finalisti selezionati parteciperanno alle fasi conclusive gestite dalla Giuria di Casa Sanremo Writers e le premiazioni ufficiali avranno luogo a Casa Sanremo nel corso della settimana del Festival della Canzone Italiana.

La collaborazione con la Fondazione Antonio Montinaro, guidata da Tina Montinaro nel ricordo del caposcorta del giudice Giovanni Falcone, conferisce all'iniziativa un forte valore di educazione civica e memoria storica.

L'organizzazione delle due nuove sezioni vede il coinvolgimento di diverse personalità di riferimento alla Sezione Poesia, Elisabetta Pamela Petrolati (Responsabile Nazionale del Settore Multilateralismo Umanitario e Sociale di ASI Cultura) alla presidenza del premio e la poetessa Maria Grazia Calandrone alla presidenza della giuria per ASI e alla Sezione Diritti e Legalità, Tina Montinaro alla presidenza del premio e il magistrato Luigi Boccia alla presidenza della giuria per ASI.