Sanremo si accende: in Piazza Borea d’Olmo tornano le luci del Natale (Foto e video)

Tornano le luci a Sanremo: il tradizionale appuntamento in Piazza Borea d'Olmo per l'accensione delle luminarie natalizie si è finalmente tenuto, con la cittadinanza radunata per vedere l'albero natalizio e le vie del centro illuminarsi dando il via alla stagione natalizia.

All'accensione erano presenti il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, il vice Fulvio Fellegara, gli assessori Alessandro Sindoni, Enza Dedali ed Ester Moscato: "Abbiamo lavorato intensamente per avere un calendario manifestazioni variegato - ha detto il primo cittadino - Si sa che la priorità è attrarre bambini, ma è anche un momento importante di riflessione: approfittiamo di questo periodo per farci travolgere dallo spirito natalizio per una maggiore serenità. Un augurio di buon Natale, buone feste e un felice 2026".

"Innanzitutto si deve fare un applauso all'ufficio turismo, che ha fatto un lavoro immenso - incalza l'assessore Sindoni - Siamo pronti ad allietare non solo i turisti, ma anche i cittadini. Grazie a tutti e auguri di buone feste".

Arriva poi il momento di premere il bottone e, questa volta, nessuna sorpresa: Piazza Borea d'Olmo si illumina a festa, con numerosissimi smartphone sollevati al cielo per immortalare il momento e il nuovo abito della piazza, che sarà indossato per tutte le feste.

Il programma è però iniziato già alle 16.30 con l’intrattenimento musicale di Gianni Rossi, che ha accompagnato il pubblico fino al concerto “Gospel Times” delle ore 17. Le sonorità del gospel hanno preparato l’atmosfera in attesa del momento più atteso della giornata: lo spettacolo luminoso culminato con l’illuminazione della piazza, l’accensione dell’albero e delle luminarie. Alle 18.30 poi la parata luminosa itinerante “Le Meduse”, con le vie del centro invase da figure brillanti e scenografie dal fascino onirico, regalando un ulteriore tocco di magia al pomeriggio natalizio.

(Foto di Erika Bonazinga)