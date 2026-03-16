“Insieme per crescere” al Nido d’Infanzia Comunale “Girotondo” di Taggia: incontri tra educatori e famiglie (Foto)

Al Nido d’Infanzia Comunale “Girotondo” di Taggia, gestito dalla Cooperativa Nuova Assistenza, ha preso avvio il ciclo di incontri dedicato ai genitori dal titolo “Insieme per crescere: Nido e famiglie in dialogo”, un percorso pensato per creare spazi di confronto e riflessione sulla genitorialità e rafforzare il rapporto tra il servizio educativo e le famiglie.

Il primo appuntamento, curato dall’équipe educativa del nido, ha proposto ai partecipanti un momento di riflessione sul ruolo del padre nella crescita dei figli, affrontato in un clima accogliente, partecipato e ricco di scambi. I genitori hanno accolto l’invito a mettersi in gioco, condividendo esperienze personali e punti di vista, in un dialogo aperto che ha favorito la costruzione di nuove consapevolezze.

Grazie al contributo dell’educatrice perinatale e doula Dott.ssa Silvia Barla, il gruppo ha esplorato come la figura paterna stia evolvendo nel contesto familiare contemporaneo, riflettendo su come i papà possano trovare e costruire il proprio spazio nella relazione con i figli fin dai primi mesi di vita. L’incontro non si è configurato come una lezione teorica, ma come un autentico momento di scambio e condivisione, in cui ogni partecipante ha potuto portare il proprio vissuto e confrontarsi con quello degli altri, scoprendo nuovi approcci utili nella quotidianità familiare.

Il percorso proseguirà con un secondo appuntamento dedicato a un tema particolarmente sentito dalle famiglie: il sonno dei bambini. L’incontro sarà interamente focalizzato sul riposo infantile e sarà impostato come un momento pratico e partecipativo, pensato per offrire strumenti concreti da applicare nella vita di tutti i giorni.

Durante l’incontro i genitori avranno l’opportunità di approfondire la fisiologia del sonno infantile, comprendendo perché i risvegli notturni rappresentino una fase naturale dello sviluppo. Sarà inoltre proposta un’attività di gruppo, definita “mosaico della routine”, che permetterà di confrontare le diverse abitudini familiari e costruire insieme rituali della nanna efficaci e personalizzati. Non mancherà uno spazio dedicato alla sperimentazione pratica di semplici tecniche di rilassamento, pensate per favorire l’addormentamento dei bambini e facilmente riproducibili anche a casa.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per condividere dubbi, difficoltà e strategie con altri genitori, all’interno di un ambiente basato sull’ascolto e sul sostegno reciproco.

Il ciclo di incontri nasce con l’obiettivo di accompagnare le famiglie nel percorso di crescita dei propri figli, offrendo non solo informazioni, ma veri momenti di incontro, dialogo e approfondimento. Un progetto costruito su misura per le famiglie che frequentano il servizio educativo, con l’intento di affrontare con maggiore consapevolezza e serenità le sfide quotidiane della genitorialità.