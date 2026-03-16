Vallecrosia, conclusi i lavori: spuntano nuovi ossari e cinerari nel cimitero (Foto)

Nuovi ossari e cinerari all’interno del cimitero comunale di Vallecrosia. Si sono, infatti, conclusi i lavori di installazione delle nuove cellette.

L'Amministrazione comunale ha accertato la necessità di realizzare nuovi ossari/cinerari, tenuto conto che, con il trascorrere degli anni, si è registrato un significativo incremento della domanda di forme di sepoltura alternative rispetto a quelle tradizionali, quali sepolture in campi comuni, loculi e tombe private. "Un intervento importante dal valore di circa 20.000 euro, realizzato per rispondere a una necessità concreta della nostra comunità e per garantire nuovi spazi decorosi e funzionali" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "Per quanto riguarda le nuove cellette, a breve verranno approvate le tariffe e gli uffici comunali provvederanno ad istituire le pratiche necessarie per rendere pienamente utilizzabili i nuovi spazi".

Quasi 100mila euro è la cifra che l'Amministrazione comunale ha deciso di utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche all'interno del cimitero evidenziata la necessità di procedere alla riqualificazione funzionale e strutturale di alcune porzioni dell’impianto. "Questo intervento rappresenta un impegno che avevamo preso con i cittadini e che oggi diventa realtà: migliorare e rendere più funzionali gli spazi del nostro cimitero, luogo di memoria e rispetto per tutta la comunità" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "Il lavoro non si ferma qui. Sono, infatti, già state deliberate ulteriori opere di riqualificazione che porteranno alla sistemazione della camera mortuaria, dell’ufficio del custode e dei bagni pubblici, per continuare a migliorare servizi e strutture. Un ringraziamento per l’impegno e l’attenzione dedicata a questo intervento va all’assessore al Civico Cimitero Mirko Valenti, che ha seguito da vicino questo percorso portando avanti un lavoro importante per la nostra città".