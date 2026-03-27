Arte Imperia protagonista a livello europeo con Eurhonet: innovazione e sostenibilità nell’edilizia sociale

Arte Imperia conferma il proprio impegno europeo partecipando alle attività di Eurhonet, la rete internazionale che riunisce le principali aziende pubbliche e organizzazioni del settore dell’edilizia sociale e dell’housing sostenibile. Eurhonet – European Housing Network – favorisce la cooperazione tra partner europei attraverso gruppi di lavoro tematici, workshop, incontri tecnici e visite studio, finalizzate allo scambio di buone pratiche, allo sviluppo di strategie innovative e alla diffusione di modelli sostenibili nel campo dell’abitare.

Tra le iniziative del 2026, Arte Imperia ha partecipato agli incontri del Topic Group sulla costruzione sostenibile a Göteborg, in Svezia, dal 24 al 26 marzo, dedicati alla riduzione dell’impatto climatico nel settore edilizio. L’evento ha previsto momenti di confronto tra partner, workshop operativi e visite a progetti pilota orientati alla sostenibilità ambientale e al riuso dei materiali. A rappresentare Arte Imperia è stata l’Architetto Anna Gamanets, Responsabile del Settore Tecnico, che ha preso parte ai lavori tecnici e agli scambi con gli altri operatori europei, contribuendo a portare l’esperienza del territorio imperiese nel contesto internazionale e raccogliendo soluzioni innovative per lo sviluppo delle future politiche abitative.

“La partecipazione attiva ad Eurhonet rappresenta per Arte Imperia un’opportunità strategica di crescita e di confronto con realtà europee all’avanguardia nel settore dell’edilizia sociale e sostenibile. Attraverso questi momenti di lavoro condiviso possiamo sviluppare competenze, individuare soluzioni innovative e rafforzare la qualità dei nostri interventi sul territorio, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica del patrimonio abitativo”, ha dichiarato Antonio Parolini, amministratore unico di Arte Imperia e presidente di Eurhonet.

La partecipazione di Arte Imperia a Eurhonet rientra in un percorso di apertura internazionale, volto a migliorare la qualità dell’abitare pubblico, promuovere interventi sostenibili e rafforzare la collaborazione tra enti e istituzioni europee impegnate nel settore.