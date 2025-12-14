Manutenzione straordinaria, nuovi ossari e cinerari: l'Amministrazione Perri investe sul cimitero di Vallecrosia (Foto e video)

Manutenzione straordinaria e realizzazione di nuovi ossari/cinerari. L'Amministrazione Perri investe sul cimitero di Vallecrosia.

Quasi 100mila euro è la cifra che l'Amministrazione comunale ha deciso di utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche all'interno del cimitero evidenziata la necessità di procedere alla riqualificazione funzionale e strutturale di alcune porzioni dell’impianto con particolare riferimento al blocco dei servizi igienici e ai locali destinati all’ufficio del custode, che presentano condizioni tali da richiedere interventi progettuali specifici e tempestivi. "Il cimitero è un luogo importantissimo che negli anni è stato poco considerato, invece, la nostra Amministrazione sta portando avanti una serie di interventi che possano risolvere le problematiche che da troppi anni perseguono all'interno del civico cimitero" - afferma il sindaco Fabio Perri che a riguardo aveva già iniziato in passato una battaglia dai banchi della minoranza - "Grazie all'impegno dell'assessore Valenti e alle risorse finanziarie che abbiamo volutamente destinato al cimitero si potrà dare rispetto e dignità a coloro che ci hanno lasciato e ai cittadini che vanno a trovare i loro cari".

L'Amministrazione comunale ha, inoltre, accertato la necessità di realizzare nuovi ossari/cinerari, tenuto conto che, con il trascorrere degli anni, si è registrato un significativo incremento della domanda di forme di sepoltura alternative rispetto a quelle tradizionali, quali sepolture in campi comuni, loculi e tombe private. "All'interno del cimitero sono già stati fatti dei lavori e ora proseguiremo la riqualificazione generale della struttura per ridare decoro. Abbiamo portato in approvazione i lavori relativi all'avanzamento del secondo lotto per il completamento della camera mortuaria" - svela l'assessore Mirko Valenti - "Abbiamo messo all'interno di un capitolo dedicato delle somme per la riqualificazione dell'ufficio del custode e della struttura in cui si trovano i bagni. Abbiamo riscontrato la necessità di dover aggiungere dei nuovi posti, in particolar modo ossari e cinerari. Abbiamo deciso di fare un investimento di 80mila euro per creare quaranta nuovi posti come ossari e quaranta nuovi posti come cinerari".

Tra le priorità vi sono anche la riqualificazione della camera mortuaria, della facciata lato provinciale, degli spazi per migliorarne l'accessibilità e il rifacimento del cancello d'ingresso. "Abbiamo delineato tra le priorità anche il rifacimento del cancello d'ingresso del cimitero, la riqualificazione della facciata, lato provinciale, una serie di interventi utili all'impermeabilizzazione soprattutto nella parte alta del cimitero dove oggi sussistono una serie di infiltrazioni, una riqualificazione degli spazi per garantire maggiore fruibilità soprattutto alle persone che hanno disabilità" - sottolinea l'assessore Valenti - "Il desiderio, nella fattispecie, è quello di realizzare percorsi facilmente percorribili per esempio dalle sedie a rotelle. Piccole accortezze che contribuiranno a dare una nuova immagine al cimitero. Negli ultimi anni poco è stato fatto per il cimitero, abbiamo così deciso di investire somme importanti ma fondamentali e necessarie per riuscire a tamponare quello che fino ad oggi non è mai stato fatto. Ci troviamo nelle condizioni di dover e voler intervenire".