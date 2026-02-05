Il Liceo Cassini di Sanremo protagonista alla First LEGO League: premiata la squadra “D.A.R.I.O.” per il progetto di archeologia subacquea (foto)

Alcuni studenti del Liceo Cassini hanno partecipato il 31 gennaio alla qualificazione regionale First LEGO League a Borgonovo Val Tidone (PC); un campionato al quale il Liceo ha partecipato per la seconda volta per valorizzare le menti dei giovani e metterli in contatto con il mondo della robotica.



"Il tema da approfondire quest’anno è l’archeologia - spiegano dalla redazione giornalistica del Liceo Cassini -, fattore fondamentale per la vita di tutti noi. La nostra scuola, in particolare, ha voluto, attraverso più squadre, presentare quattro progetti raffiguranti le varie tipologie: archeologia subacquea, aerea e sotterranea. Attraverso la collaborazione tra studenti di diverse classi, il Cassini ha ‘invaso’ l’istituto Volta con determinazione, spirito di iniziativa e voglia di mettersi in gioco, uniti a risate, sorrisi e tanto divertimento! Il Liceo ha anche ottenuto un risultato notevole: il Premio “Progresso” è stato assegnato alla squadra FLL066 che ha presentato il progetto “D.A.R.I.O” sul mondo subacqueo in maniera corale e accattivante tanto da muovere la curiosità della giuria.

Per gli studenti è stata un’esperienza di grande crescita personale, sia per gli esperti alla challenge sia per i novellini, con difficoltà alternata a tanta grinta ma anche con voglia di mettersi in gioco e di scoprire un mondo tutto nuovo e sempre più attuale, come quello della robotica.

Ci teniamo quindi a ringraziare di cuore prima di tutto l’istituto Volta per l’ospitalità e la gentilezza dimostrata. Un altro importante ‘grazie’ va ai nostri professori e accompagnatori, Federica Siccardi, Federica Briata, Angela Tribuzio e Simone Pesco, per la pazienza, la disponibilità ed il supporto in qualunque momento di bisogno o difficoltà. Riteniamo corretto anche citare l’impegno degli studenti di classi diverse nel socializzare fra loro, nel lavorare con costanza (chi più e chi meno), sacrificando pomeriggi di studio per sviluppare il proprio progetto. Un ultimo ringraziamento va giustamente al nostro Liceo, disponibile ed aperto a collaborare per permettere agli studenti di affrontare questa meravigliosa esperienza".

Gli alunni partecipanti sono stati:

Mattia Tacchi, Serena Mandaglio, Matteo Cannarozzo, Nicole Borro , Sofia Alecse, Veronica Actis, Elisabetta Salluzzo, Marouane Boutaib, Andri Kola, Nicolò Rolando, Arianna Deacuseara, Vladislava Taranova, Thomas Giuliano, Mattia Maudena, Federica Pinton, Matilde Diflumeri , Alex Ballor, Nicolas De Nard, Jordan Odasso, Lea Jakobitsch, Sofia Rainisio, Matilda Donzella, Tobia Vieri, Davide Tosi, Ajdini Kleidi, Nicolò Barone, Isabella Capponi, Gabriele Cecchini, Tommaso Colucci, Agata Curti, Matteo Danaj, Aurelio Del Sorbo, Gaia Drogo, Giulia Garozzo, Rania Gribi, Jason Hong, Jiaqi Hu, Jaballah Hamza, Santos Enith Charlene Olivera.