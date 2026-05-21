Ventimiglia, agenti in borghese contro l’abbandono rifiuti: multe fino a 2mila euro e controlli nei vicoli

Sono iniziati a Ventimiglia i servizi di pattugliamento in borghese predisposti dall’Amministrazione comunale e dal Comando di Polizia Locale per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, con particolare attenzione ai vicoli di Ventimiglia Alta e del Borgo.

L’attività di controllo è stata svolta nella fascia mattutina, con l’anticipo del servizio degli agenti dalle ore 6 alle 11, così da monitorare gli orari maggiormente interessati dal fenomeno. I primi controlli hanno già portato all’elevazione di sanzioni per oltre 2mila euro. Due verbali sono scaturiti dalle verifiche effettuate all’interno di cartoni e sacchi abbandonati nei vicoli del centro storico: gli operatori, dopo aver aperto i rifiuti, sono riusciti a risalire all’identità dei responsabili.

Altri due soggetti sono stati invece fermati direttamente dagli agenti dopo aver abbandonato rifiuti sulle scalette del Borgo, anziché conferirli correttamente nelle eco-isole. La normativa vigente prevede una sanzione amministrativa di 1.000 euro per questo tipo di violazione. “Come avevamo preannunciato, l’azione degli agenti in borghese sta iniziando a dare i propri frutti. Gli incivili che continuano a insozzare il nostro territorio vanno colpiti nel portafoglio, perché è l’unico modo per cercare di far diminuire questo problema”, dichiarano il sindaco Flavio Di Muro e l’assessore all’Igiene urbana Domenico Calimera.

“Questo tipo di controlli proseguirà unitamente all’utilizzo delle videocamere di sorveglianza, grazie alle quali continua l’attività sanzionatoria che ha già portato, fino a questo momento, all’elevazione di oltre 70mila euro di verbali”, aggiungono gli amministratori. Proprio grazie al sistema di videosorveglianza installato sul territorio, nelle ultime ore sono stati elevati altri due verbali da 2mila euro ciascuno, con identificazione dei trasgressori e convocazione presso il Comando di Polizia Locale.

Per uno dei soggetti, un cittadino francese già recidivo, è stato disposto anche il fermo amministrativo del veicolo. L’uomo è stato individuato mentre abbandonava lungo la strada numerosi rifiuti ingombranti, tra cui televisori, porte di frigoriferi, montanti e altri materiali.