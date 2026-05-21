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Attualità | 21 maggio 2026, 17:21

Reading de 'Il Corsaro Nero' e castagnole, bimbi dell'istituto comprensivo IC1 protagonisti alla biblioteca Aprosiana (Foto)

I bambini della scuola di via Vittorio Veneto donano un 'libro artigianale' alla biblioteca

Reading de 'Il Corsaro Nero' e castagnole, bimbi dell'istituto comprensivo IC1 protagonisti alla biblioteca Aprosiana (Foto)

Reading, castagnole e libro artigianale. Momento didattico alla biblioteca Aprosiana a Ventimiglia per i bambini dell’Istituto Comprensivo IC1 di via Vittorio Veneto.

Per l'occasione era presente anche il consigliere comunale Simone Bertolucci. "Mattinata speciale alla biblioteca Aprosiana. Circa 30 bambini di cinque anni dell’Istituto Comprensivo IC1 di via Vittorio Veneto, sono stati protagonisti di un coinvolgente reading de 'Il Corsaro Nero' e di una visita alla Sala Ragazzi" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "I piccoli hanno donato alla biblioteca un bellissimo 'libro artigianale', che racconta con disegni e pensieri il loro percorso alla scoperta di Ventimiglia e delle sue tradizioni".

"Un dolce momento ha caratterizzato l'evento grazie al Circolo della Castagnola e al presidente Mauro Merlenghi, che ha offerto gustose castagnole" - sottolinea - "Il libro sarà esposto nella sala dedicata a bambini e ragazzi 'Marise Ferro'".

Elisa Colli

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