Imperia, Marco Scajola celebra i 30 anni di Progetto Famiglia e premia l’impegno di Nazzareno Coppola

A Imperia si sono svolte le celebrazioni per il 30° anniversario dell’Associazione Progetto Famiglia e per il 28° anniversario della Casa Famiglia Pollicino, realtà impegnate da anni nei servizi di accoglienza, affido e sostegno alle famiglie del territorio.

All’iniziativa ha partecipato anche l’assessore regionale Marco Scajola, che ha consegnato, a nome di Regione Liguria, una targa di riconoscimento al presidente dell’associazione Nazzareno Coppola, come segno di gratitudine per il lavoro svolto a favore dei minori e delle persone che vivono situazioni di fragilità sociale. “Quella di Progetto Famiglia e della Casa Famiglia Pollicino è una realtà che rappresenta un presidio fondamentale di umanità e solidarietà sul nostro territorio”, ha dichiarato Scajola.

“In trent’anni di attività hanno costruito un punto di riferimento concreto per tanti bambini e famiglie che hanno trovato accoglienza, ascolto e sostegno. Un’opera quotidiana, un esempio autentico di comunità che si prende cura delle fragilità e che contribuisce a rafforzare il tessuto sociale della Liguria”, ha aggiunto l’assessore regionale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Ileana Coppola, indicata insieme al marito come anima di un’attività portata avanti negli anni con dedizione e attenzione verso la tutela dei più piccoli.