Reef di Ventimiglia, l'assessore Catalano: "Intervento complesso condizionato dalle mareggiate"

"Un intervento complesso di difesa della costa, che è stato condizionato dalle mareggiate" - afferma l'assessore di Ventimiglia Adriano Catalano riferendosi alla realizzazione del reef.

"L'intervento prevedeva delle lavorazioni a terra e delle lavorazioni a mare" - sottolinea Catalano - "Tutte e due le lavorazioni sono state condizionate dalle condizioni del mare. Per quanto concerne la realizzazione dei pennelli, la demolizione dei pennelli paralleli e la creazione di quelli perpendicolari, i lavori possono considerarsi ultimati".

"Per quanto concerne la realizzazione della diga soffolta sono in atto le verifiche tecniche" - fa sapere Catalano - "Con ogni probabilità rimarranno da effettuare, nel mese di settembre, operazioni di dettaglio per andare a sistemare e considerare l’opera totalmente completa".