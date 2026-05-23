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Politica | 23 maggio 2026, 07:06

Reef di Ventimiglia, l'assessore Catalano: "Intervento complesso condizionato dalle mareggiate"

"Per quanto concerne la realizzazione dei pennelli i lavori possono considerarsi ultimati, sono, invece, in atto le verifiche tecniche per la diga soffolta"

Reef di Ventimiglia, l'assessore Catalano: &quot;Intervento complesso condizionato dalle mareggiate&quot;

"Un intervento complesso di difesa della costa, che è stato condizionato dalle mareggiate" - afferma l'assessore di Ventimiglia Adriano Catalano riferendosi alla realizzazione del reef.

"L'intervento prevedeva delle lavorazioni a terra e delle lavorazioni a mare" - sottolinea Catalano - "Tutte e due le lavorazioni sono state condizionate dalle condizioni del mare. Per quanto concerne la realizzazione dei pennelli, la demolizione dei pennelli paralleli e la creazione di quelli perpendicolari, i lavori possono considerarsi ultimati".

"Per quanto concerne la realizzazione della diga soffolta sono in atto le verifiche tecniche" - fa sapere Catalano - "Con ogni probabilità rimarranno da effettuare, nel mese di settembre, operazioni di dettaglio per andare a sistemare e considerare l’opera totalmente completa".

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Elisa Colli

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