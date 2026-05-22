Bordighera Domani: "Spiagge e lungomare sono il cuore della nostra città"

"Le spiagge di Bordighera non sono soltanto un luogo simbolo dell’estate, ma rappresentano una delle principali ricchezze naturali, paesaggistiche ed economiche della città". È da questo presupposto che parte la proposta di Bordighera Domani, la lista civica che sostiene la candidatura a sindaco di Marzia Baldassarre, per la tutela e la valorizzazione del litorale cittadino.

Un progetto che mira a trasformare la cura delle spiagge in un’attività costante e programmata durante tutto l’anno, superando la logica degli interventi occasionali. "Le spiagge sono parte essenziale dell’identità di Bordighera e della sua attrattiva turistica – sottolinea Baldassarre – "Una città che vive soprattutto di turismo balneare deve avere un litorale ordinato, accessibile e curato in ogni stagione".

Al centro del programma, un piano annuale di protezione, ripascimento e manutenzione delle spiagge articolato in tre momenti principali: "una pulizia straordinaria prima di Pasqua, la sistemazione completa degli arenili entro la fine di maggio e un intervento di fine stagione per preparare il litorale alle mareggiate autunnali e invernali".

L’obiettivo è quello di garantire spiagge più vivibili e meglio organizzate, con particolare attenzione anche alle spiagge libere. "Bordighera deve presentarsi accogliente già dai primi flussi turistici primaverili – spiega Baldassarre – Perché il mare e il fronte costiero sono il nostro biglietto da visita".

Nel progetto trova spazio anche una particolare attenzione alle zone più delicate del territorio, come l’Arziglia, indicata come area che necessita di interventi specifici di sistemazione e recupero della piena fruibilità. La lista civica evidenzia, inoltre, come "il litorale non debba essere considerato solo un elemento stagionale, ma una componente fondamentale della qualità urbana e dell’immagine della città durante tutto l’anno. Una visione che lega strettamente tutela ambientale, turismo e decoro urbano".

In questo contesto il lungomare di Bordighera assume un ruolo centrale: "la passeggiata pedonale affacciata sul mare, i panorami verso Capo Ampelio, gli scorci sugli scogli e sulle spiagge rappresentano una delle peculiarità più riconoscibili del territorio. Elementi che, secondo Bordighera Domani, devono essere valorizzati attraverso manutenzione continua, attenzione al paesaggio e programmazione degli interventi".

"Il nostro mare è una risorsa strategica" – conclude Baldassarre – "Proteggere le spiagge significa proteggere l’economia cittadina, la qualità della vita dei residenti e l’immagine stessa di Bordighera".